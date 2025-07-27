Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Херсоні російські війська вбили 58-річну жінку

Ольга КацімонНеділя, 27 липня 2025, 17:00
У Херсоні російські війська вбили 58-річну жінку
Ілюстративне фото: Getty Images

У неділю вдень під час обстрілу центрального району Херсона російські війська смертельно поранили 58-річну жінку. Вона дістала важкі травми та згодом померла у лікарні.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Деталі: За інформацією, внаслідок атаки тяжкі поранення отримала 58-річна місцева жителька.

Реклама:

Попри зусилля медиків, врятувати її не вдалося – жінка померла у лікарні від отриманих травм.

Передісторія:

  • Зранку 25 липня російські війська масовано атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок ударів загинула одна людина, ще семеро дістали поранення.

Херсонобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоРФ вперше скасувала парад до дня ВМФ, але Путін відвідав Санкт-Петербург
Окупанти намагаються взяти Покровськ у напівоточення – "Хортиця"
Росія атакувала 83 безпілотниками – ПС
Орбан: Україна не має бути прийнята в ЄС, навіть якщо Брюссель стане догори дригом
Трамп втрачає терпіння щодо РФ – Рубіо
оновлено, фото, відеоУ Росії дрони уразили підстанцію, яка живить залізничні шляхи – соцмережі
Усі новини...
Херсон
Росія обстріляла Херсон із дронів та артилерії: загинув чоловік, ще семеро постраждали
Херсон фактично беруть у дронове кільце – журналіст
Росія атакувала центр Херсона КАБами: пошкоджено навчальний і два медичних заклади, є поранена
Останні новини
17:50
боксЦі хлопці не можуть цього зрозуміти: Льюїс розповів переможну тактику на бій з Усиком
17:45
В Австрії на 6 годин застряг у тунелі німецький швидкісний потяг
17:36
Зеленський підписав закони про реформу АРМА та факторинг
17:26
"Вторгнення" рослин: в Іспанії тисячі тонн немісцевих водоростей завалюють пляжі
17:20
Росіяни вдарили по автобусу з цивільними на Сумщині, є постраждалі
17:08
У нашесті сарани в Україні винна Росія, каже Держпродспоживслужба
17:04
велоспортІрландець Хілі визнано найагресивнішим гонщиком Тур де Франс-2025
17:00
У Херсоні російські війська вбили 58-річну жінку
16:54
Віддали мозок у коробці, що протікала: у США батьки ветерана звинувачують похоронні бюро в недбалості
16:44
Британська розвідка відзначила перше скасування російського параду до дня ВМФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: