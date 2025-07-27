У Херсоні російські війська вбили 58-річну жінку
Неділя, 27 липня 2025, 17:00
У неділю вдень під час обстрілу центрального району Херсона російські війська смертельно поранили 58-річну жінку. Вона дістала важкі травми та згодом померла у лікарні.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Деталі: За інформацією, внаслідок атаки тяжкі поранення отримала 58-річна місцева жителька.
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Попри зусилля медиків, врятувати її не вдалося – жінка померла у лікарні від отриманих травм.
Передісторія:
- Зранку 25 липня російські війська масовано атакували Дніпровський район Херсона. Унаслідок ударів загинула одна людина, ще семеро дістали поранення.