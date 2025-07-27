У Херсоні російські війська вбили 58-річну жінку

У неділю вдень під час обстрілу центрального району Херсона російські війська смертельно поранили 58-річну жінку. Вона дістала важкі травми та згодом померла у лікарні.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Деталі: За інформацією, внаслідок атаки тяжкі поранення отримала 58-річна місцева жителька.

Реклама:

Попри зусилля медиків, врятувати її не вдалося – жінка померла у лікарні від отриманих травм.

Передісторія: