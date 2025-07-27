В Херсоне российские войска убили 58-летнюю женщину

В воскресенье днём во время обстрела центрального района Херсона российские войска смертельно ранили 58-летнюю женщину. Она получила тяжёлые травмы и впоследствии скончалась в больнице.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Детали: По имеющейся информации, в результате атаки тяжёлые ранения получила 58-летняя местная жительница.

Реклама:

Несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось - женщина умерла в больнице от полученных травм.

Предистория: