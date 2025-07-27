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В Херсоне российские войска убили 58-летнюю женщину

Ольга КацимонВоскресенье, 27 июля 2025, 17:00
В Херсоне российские войска убили 58-летнюю женщину
Иллюстративное фото: Getty Images

В воскресенье днём во время обстрела центрального района Херсона российские войска смертельно ранили 58-летнюю женщину. Она получила тяжёлые травмы и впоследствии скончалась в больнице.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Детали: По имеющейся информации, в результате атаки тяжёлые ранения получила 58-летняя местная жительница.

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Несмотря на усилия медиков, спасти её не удалось - женщина умерла в больнице от полученных травм.

Предистория:

Херсонобстрел
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