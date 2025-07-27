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Россияне прямым ударом попали в автобус с мирными жителями в Сумской области: трое погибших, 20 пострадавших

Ольга КацимонВоскресенье, 27 июля 2025, 18:04
Россияне прямым ударом попали в автобус с мирными жителями в Сумской области: трое погибших, 20 пострадавших
Иллюстративное фото

В Сумской области российские войска ударили по автобусу с мирными жителями, в результате чего погибли трое человек, ещё 20 - пострадали

Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров, Кордон.медиа 

Детали: По предварительной информации, обстрел произошёл в районе Юнаковской громады. К ликвидации последствий атаки привлечены все экстренные службы.

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Как стало известно Kordon.Media из собственных источников, в результате удара российских военных по автобусу в Юнаковской громаде погибли три человека. По предварительной информации, ещё 20 человек получили ранения.

Это был прямой удар беспилотником

Предыстория:

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СумыСумская областьобстрел
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