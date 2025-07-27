Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Донеччині росіяни скинули "ФАБ-250" на село: загинув чоловік, ще троє людей поранені

Ольга КацімонНеділя, 27 липня 2025, 19:12
На Донеччині росіяни скинули ФАБ-250 на село: загинув чоловік, ще троє людей поранені
Фото: wikipedia.org

Російська армія вдарила "ФАБ-250" по селу Іллінівці Донецької області – один цивільний загинув, ще троє зазнали поранень.

Джерело: Донецька обласна прокуратура.

Деталі: У неділю о 16:10 російська армія завдала авіаційного удару по селу Іллінівка Краматорського району Донецької області. По мирному населенню окупанти застосували авіабомбу "ФАБ-250" з модулем корекції УМПК. Вибух припав на житловий сектор.

Реклама:

Унаслідок удару загинув 59-річний чоловік, який перебував у власному будинку. Його 56-річна дружина та дві сусідки - 45 і 57 років - дістали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, переломи й забої. Усі троє були госпіталізовані, їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

Серед пошкодженого майна щонайменше шість приватних будинків і кілька автомобілів.

Костянтинівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори документують наслідки чергової цинічної атаки РФ на цивільне населення.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

Донецька областьобстрілжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський і фон дер Ляєн: новий закон щодо НАБУ і САП треба ухвалити наступного тижня
ОновленоРосіяни прямим ударом влучили в автобус з цивільними на Сумщині: троє загиблих, 20 постраждалих
відеоРФ вперше скасувала парад до дня ВМФ, але Путін відвідав Санкт-Петербург
Окупанти намагаються взяти Покровськ у напівоточення – "Хортиця"
Росія атакувала 83 безпілотниками – ПС
Орбан: Україна не має бути прийнята в ЄС, навіть якщо Брюссель стане догори дригом
Усі новини...
Донецька область
Окупанти намагаються взяти Покровськ у напівоточення – "Хортиця"
У трьох областях через російські обстріли поранені 16 людей, ще двоє вбиті
Армія РФ просунулася на Харківщині та Донеччині – DeepState
Останні новини
19:21
формула-1Усе вирішилося на першому бойовому колі: Піастрі виграв дощовий Гран-прі Бельгії
19:19
У Польщі страйкуватимуть працівники залізниці
19:12
На Донеччині росіяни скинули "ФАБ-250": загинув чоловік, ще троє людей поранені
18:55
Росіяни атакували Нікопольщину понад 15 разів за день: є поранений
18:49
У німецькому Дуйсбурзі підірвали 63-метрову висотку
18:34
відеоУ Грузії спалили прапор Росії та розбудили вибухами російську збірну перед матчем чемпіонату світу
18:32
Зеленський – Макрону: важливо, щоб Україна і Молдова рухалися до ЄС синхронно
18:22
Пішов із життя засновник агрокомпанії "Земля і воля" Леонід Яковишин
18:11
Зеленський і фон дер Ляєн: новий закон щодо НАБУ і САП треба ухвалити наступного тижня
18:04
ОновленоРосіяни прямим ударом влучили в автобус з цивільними на Сумщині: троє загиблих, 20 постраждалих
Усі новини...
Реклама:
Реклама: