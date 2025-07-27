На Донеччині росіяни скинули "ФАБ-250" на село: загинув чоловік, ще троє людей поранені

Російська армія вдарила "ФАБ-250" по селу Іллінівці Донецької області – один цивільний загинув, ще троє зазнали поранень.

Джерело: Донецька обласна прокуратура.

Деталі: У неділю о 16:10 російська армія завдала авіаційного удару по селу Іллінівка Краматорського району Донецької області. По мирному населенню окупанти застосували авіабомбу "ФАБ-250" з модулем корекції УМПК. Вибух припав на житловий сектор.

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Унаслідок удару загинув 59-річний чоловік, який перебував у власному будинку. Його 56-річна дружина та дві сусідки - 45 і 57 років - дістали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, переломи й забої. Усі троє були госпіталізовані, їм надано кваліфіковану медичну допомогу.

Серед пошкодженого майна щонайменше шість приватних будинків і кілька автомобілів.

Костянтинівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори документують наслідки чергової цинічної атаки РФ на цивільне населення.

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