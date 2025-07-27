В Донецкой области россияне сбросили "ФАБ-250" на деревню: погиб мужчина, ещё трое человек ранены
Российская армия ударила авиабомбой "ФАБ-250" по селу Иллиновка в Донецкой области - один мирный житель погиб, ещё трое получили ранения.
Источник: Донецкая областная прокуратура.
Детали: В воскресенье в 16:10 российская армия нанесла авиационный удар по селу Иллиновка Краматорского района Донецкой области. По мирному населению оккупанты применили авиабомбу "ФАБ-250" с модулем корректировки УМПК. Взрыв пришёлся на жилой сектор.
В результате удара погиб 59-летний мужчина, находившийся в собственном доме. Его 56-летняя жена и две соседки - 45 и 57 лет - получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы. Все трое были госпитализированы, им оказана квалифицированная медицинская помощь.
Среди повреждённого имущества как минимум шесть частных домов и несколько автомобилей.
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