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В Донецкой области россияне сбросили "ФАБ-250" на деревню: погиб мужчина, ещё трое человек ранены

Ольга КацимонВоскресенье, 27 июля 2025, 19:12
В Донецкой области россияне сбросили ФАБ-250 на деревню: погиб мужчина, ещё трое человек ранены
Фото: wikipedia.org

Российская армия ударила авиабомбой "ФАБ-250" по селу Иллиновка в Донецкой области - один мирный житель погиб, ещё трое получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура.

Детали: В воскресенье в 16:10 российская армия нанесла авиационный удар по селу Иллиновка Краматорского района Донецкой области. По мирному населению оккупанты применили авиабомбу "ФАБ-250" с модулем корректировки УМПК. Взрыв пришёлся на жилой сектор.

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В результате удара погиб 59-летний мужчина, находившийся в собственном доме. Его 56-летняя жена и две соседки - 45 и 57 лет - получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы. Все трое были госпитализированы, им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Среди повреждённого имущества как минимум шесть частных домов и несколько автомобилей.

Костянтиновская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры документируют последствия очередной циничной атаки РФ на гражданское население.

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Предистория:

Донецкая областьобстрелжертвы
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