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Росіяни атакували Нікопольщину понад 15 разів за день: є поранений

Ольга КацімонНеділя, 27 липня 2025, 18:55
Росіяни атакували Нікопольщину понад 15 разів за день: є поранений
Фото: голова Дніпропетровскої ОВА Сергій Лисак

Унаслідок російського обстрілу на Нікопольщині Дніпропетровської області постраждав 54-річний чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: Чоловіку надали медичну допомогу, лікування проходитиме вдома.

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Упродовж дня у неділю Нікопольський район зазнав понад півтора десятка атак. Росіяни били по Нікополю, а також по Мирівській, Покровській і Марганецькій громадах - із важкої артилерії та FPV-дронів.

Внаслідок обстрілів виникли займання - горіли приватні оселі та суха трава. Пошкоджено дев’ятиповерховий будинок, гуртожиток навчального закладу й п’ять автомобілів.

Передісторія:

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  • У неділю, 27 липня, на Сумщині російські війська вдарили по автобусу з мирними мешканцями, унаслідок чого троє людей загинули, ще 20 - постраждали.

Дніпропетровська областьНікопольросійсько-українська війнаобстріл
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