Росіяни атакували Нікопольщину понад 15 разів за день: є поранений

Унаслідок російського обстрілу на Нікопольщині Дніпропетровської області постраждав 54-річний чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: Чоловіку надали медичну допомогу, лікування проходитиме вдома.

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Упродовж дня у неділю Нікопольський район зазнав понад півтора десятка атак. Росіяни били по Нікополю, а також по Мирівській, Покровській і Марганецькій громадах - із важкої артилерії та FPV-дронів.

Внаслідок обстрілів виникли займання - горіли приватні оселі та суха трава. Пошкоджено дев’ятиповерховий будинок, гуртожиток навчального закладу й п’ять автомобілів.

Передісторія:

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