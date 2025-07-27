Росіяни атакували Нікопольщину понад 15 разів за день: є поранений
Неділя, 27 липня 2025, 18:55
Унаслідок російського обстрілу на Нікопольщині Дніпропетровської області постраждав 54-річний чоловік.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Деталі: Чоловіку надали медичну допомогу, лікування проходитиме вдома.
Реклама:
Упродовж дня у неділю Нікопольський район зазнав понад півтора десятка атак. Росіяни били по Нікополю, а також по Мирівській, Покровській і Марганецькій громадах - із важкої артилерії та FPV-дронів.
Внаслідок обстрілів виникли займання - горіли приватні оселі та суха трава. Пошкоджено дев’ятиповерховий будинок, гуртожиток навчального закладу й п’ять автомобілів.
Передісторія:
РЕКЛАМА:
- У неділю, 27 липня, на Сумщині російські війська вдарили по автобусу з мирними мешканцями, унаслідок чого троє людей загинули, ще 20 - постраждали.