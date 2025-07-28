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Грем: Переговори з ХАМАС не призведуть до припинення війни

Іван Д'яконовПонеділок, 28 липня 2025, 04:45
Грем: Переговори з ХАМАС не призведуть до припинення війни
Ліндсі Грем. Фото: Getty Images

Сенатор Ліндсі Грем переконаний, що завершити війну з ХАМАС через переговори неможливо. Ізраїль готується провести повномасштабну військову операцію зі знищення ХАМАС, створивши краще майбутнє для палестинців

Джерело: Грем в інтерв’ю програмі Meet The Press на телеканалі CNBC

Деталі: Грем, посилаючись на позицію президента Трампа, наголосив, що переговори з ХАМАС не можуть призвести до припинення війни оскільки це "релігійні нацисти", які мають за мету знищити Ізраїль.

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"Ізраїль, на мою думку, дійшов висновку, що досягти завершення війни з ХАМАС на умовах, які б забезпечували безпеку для Ізраїлю, неможливо", – наголосив Грем.

За словами Грема, найближчим часом, Ізраїль розпочне повномасштабну військову операцію зі знищення ХАМАС.

Пряма мова: "Вони зроблять у Газі те, що ми зробили в Токіо і Берліні – захоплять це місце силою, а потім почнуть все спочатку, створивши краще майбутнє для палестинців, сподіваючись, що араби візьмуть під свій контроль Західний берег річки Йордан і Газу".

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Передісторія:

  • 7 жовтня 2023 року підтримувані Іраном бойовики ХАМАС, здійснили масштабну атаку на Ізраїль. Внаслідок нападу було вбито близько 1 200 осіб і викрадено близько 250, серед яких були громадяни Ізраїлю та інших країн.
  • У відповідь Ізраїль розпочав масштабну військову операцію в секторі Гази, метою якої було знищення військової інфраструктури ХАМАС та звільнення заручників. 
  • Армія Ізраїлю завдала численних авіаударів, згодом ввела війська на територію анклаву.
  • Сторони кілька разів намагалися домовитись про тимчасове припинення вогню. Проте Ізраїль так і не погодився на головну вимогу ХАМАС – проведення переговорів про повне припинення війни.
  • 2 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на остаточне укладення 60-денного перемир’я в секторі Гази і висловив сподівання, "що ХАМАС прийме цю угоду, бо кращою вона не стане – стане тільки гірше".

ХАМАСІзраїльСектор Гази
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