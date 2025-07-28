Грем: Переговори з ХАМАС не призведуть до припинення війни

Сенатор Ліндсі Грем переконаний, що завершити війну з ХАМАС через переговори неможливо. Ізраїль готується провести повномасштабну військову операцію зі знищення ХАМАС, створивши краще майбутнє для палестинців

Джерело: Грем в інтерв’ю програмі Meet The Press на телеканалі CNBC

Деталі: Грем, посилаючись на позицію президента Трампа, наголосив, що переговори з ХАМАС не можуть призвести до припинення війни оскільки це "релігійні нацисти", які мають за мету знищити Ізраїль.

Реклама:

"Ізраїль, на мою думку, дійшов висновку, що досягти завершення війни з ХАМАС на умовах, які б забезпечували безпеку для Ізраїлю, неможливо", – наголосив Грем.

За словами Грема, найближчим часом, Ізраїль розпочне повномасштабну військову операцію зі знищення ХАМАС.

Пряма мова: "Вони зроблять у Газі те, що ми зробили в Токіо і Берліні – захоплять це місце силою, а потім почнуть все спочатку, створивши краще майбутнє для палестинців, сподіваючись, що араби візьмуть під свій контроль Західний берег річки Йордан і Газу".

РЕКЛАМА:

Передісторія: