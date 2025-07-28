Грэм: Переговоры с ХАМАС не приведут к прекращению войны
Сенатор Линдси Грэм убежден, что завершить войну с ХАМАС путем переговоров невозможно. Израиль готовится провести полномасштабную военную операцию по уничтожению ХАМАС, создав лучшее будущее для палестинцев
Источник: Грэм в интервью программе Meet The Press на телеканале CNBC
Детали: Грэм, ссылаясь на позицию президента Трампа, подчеркнул, что переговоры с ХАМАС не могут привести к прекращению войны, поскольку это "религиозные нацисты", цель которых — уничтожить Израиль.
"Израиль, по моему мнению, пришел к выводу, что достичь завершения войны с ХАМАС на условиях, которые обеспечивали бы безопасность для Израиля, невозможно", — подчеркнул Грэм.
По словам Грэма, в ближайшее время Израиль начнет полномасштабную военную операцию по уничтожению ХАМАС.
Прямая речь: "Они сделают в Газе то, что мы сделали в Токио и Берлине – захватят это место силой, а затем начнут все сначала, создав лучшее будущее для палестинцев, надеясь, что арабы возьмут под свой контроль Западный берег реки Иордан и Газу".
Предыстория:
- 7 октября 2023 года поддерживаемые Ираном боевики ХАМАС осуществили масштабную атаку на Израиль. В результате нападения было убито около 1 200 человек и похищено около 250, среди которых были граждане Израиля и других стран.
- В ответ Израиль начал масштабную военную операцию в секторе Газа, целью которой было уничтожение военной инфраструктуры ХАМАС и освобождение заложников.
- Армия Израиля нанесла многочисленные авиаудары, впоследствии ввела войска на территорию анклава.
- Стороны несколько раз пытались договориться о временном прекращении огня. Однако Израиль так и не согласился на главное требование ХАМАС – проведение переговоров о полном прекращении войны.
- 2 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на окончательное заключение 60-дневного перемирия в секторе Газа и выразил надежду, "что ХАМАС примет это соглашение, потому что лучше оно не станет – станет только хуже".