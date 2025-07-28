Грэм: Переговоры с ХАМАС не приведут к прекращению войны

Сенатор Линдси Грэм убежден, что завершить войну с ХАМАС путем переговоров невозможно. Израиль готовится провести полномасштабную военную операцию по уничтожению ХАМАС, создав лучшее будущее для палестинцев

Источник: Грэм в интервью программе Meet The Press на телеканале CNBC

Детали: Грэм, ссылаясь на позицию президента Трампа, подчеркнул, что переговоры с ХАМАС не могут привести к прекращению войны, поскольку это "религиозные нацисты", цель которых — уничтожить Израиль.

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"Израиль, по моему мнению, пришел к выводу, что достичь завершения войны с ХАМАС на условиях, которые обеспечивали бы безопасность для Израиля, невозможно", — подчеркнул Грэм.

По словам Грэма, в ближайшее время Израиль начнет полномасштабную военную операцию по уничтожению ХАМАС.

Прямая речь: "Они сделают в Газе то, что мы сделали в Токио и Берлине – захватят это место силой, а затем начнут все сначала, создав лучшее будущее для палестинцев, надеясь, что арабы возьмут под свой контроль Западный берег реки Иордан и Газу".

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