Поліція показала наслідки російської атаки у Києві
Понеділок, 28 липня 2025, 07:32
У Дарницькому районі Києва через російську атаку постраждав житловий будинок, 5 людей, сред яких малолітня дитина, дістали поранення.
Джерело: Поліція Києва в Telegram
Дослівно правоохоронці: "Ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівки з 6 по 11 поверхи, внаслідок чого п’ять осіб отримали осколкові поранення. Серед постраждалих дворічна дівчинка, у якої різані рани стопи. Лікарі госпіталізували потерпілих".
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Деталі: Крім того, пошкоджено декілька автомобілів, які стояли у дворі будинку.
На місцях продовжують роботу слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.
Передісторія:
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- Раніше голова КМВА Тимур Ткаченко повідомляв, що у Дарницькому районі через російську атаку постраждали 8 людей.