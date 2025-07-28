Поліція показала наслідки російської атаки у Києві

У Дарницькому районі Києва через російську атаку постраждав житловий будинок, 5 людей, сред яких малолітня дитина, дістали поранення.

Джерело: Поліція Києва в Telegram

Дослівно правоохоронці: "Ударною хвилею пошкоджено скління багатоповерхівки з 6 по 11 поверхи, внаслідок чого п’ять осіб отримали осколкові поранення. Серед постраждалих дворічна дівчинка, у якої різані рани стопи. Лікарі госпіталізували потерпілих".

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Фото поліції

Деталі: Крім того, пошкоджено декілька автомобілів, які стояли у дворі будинку.

Фото поліції

На місцях продовжують роботу слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

Фото поліції

Фото поліції

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