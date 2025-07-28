Полиция показала последствия российской атаки в Киеве
Понедельник, 28 июля 2025, 07:32
В Дарницком районе Киева из-за российской атаки пострадал жилой дом, 5 человек, среди которых малолетний ребенок, получили ранения.
Источник: Полиция Киева в Telegram
Дословно правоохранители: "Ударной волной повреждено остекление многоэтажки с 6 по 11 этажи, в результате чего пять человек получили осколочные ранения. Среди пострадавших двухлетняя девочка, у которой резаные раны стопы. Врачи госпитализировали пострадавших".
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Детали: Кроме того, повреждены несколько автомобилей, которые стояли во дворе дома.
На местах продолжают работу следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники.
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- Ранее глава КГГА Тимур Ткаченко сообщал, что в Дарницком районе из-за российской атаки пострадали 8 человек.