Полиция показала последствия российской атаки в Киеве

В Дарницком районе Киева из-за российской атаки пострадал жилой дом, 5 человек, среди которых малолетний ребенок, получили ранения.

Источник: Полиция Киева в Telegram

Дословно правоохранители: "Ударной волной повреждено остекление многоэтажки с 6 по 11 этажи, в результате чего пять человек получили осколочные ранения. Среди пострадавших двухлетняя девочка, у которой резаные раны стопы. Врачи госпитализировали пострадавших".

Реклама:

ФОТО ПОЛИЦИИ

Детали: Кроме того, повреждены несколько автомобилей, которые стояли во дворе дома.

ФОТО ПОЛИЦИИ

На местах продолжают работу следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники.

ФОТО ПОЛИЦИИ

ФОТО ПОЛИЦИИ

Предыстория:

РЕКЛАМА: