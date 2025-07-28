В Україні лунала третя з початку доби тривога: знову злітав МіГ і були пуски
Влада оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через зліт в Росії МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Це вже була третя тривога з початку доби. Повітряні сили повідомили про повітряні цілі у кількох регіонах.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Дослівно ПС: "УВАГА. Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К".
Деталі: Через кілька хвилин Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині, в напрямку Житомира та Хмельниччини.
Оновлено: О 9:14 тривогу почали скасовувати. Небезпека знову тривала близько пів години.
Що було раніше: Вранці уже лунала тривога, Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі на Київ, Житомир, Хмельницьку та Київську області. Тоді небезпека тривала близько 30 хв.
Передісторія:
- Уночі 28 липня російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. Вибухи лунали у Києві та області, а також на Кіровоградщині.