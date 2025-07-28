В Украине звучала третья с начала суток тревога: снова взлетал МиГ и были пуски
Власти объявили воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета в России МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Это уже была третья тревога с начала суток. Воздушные силы сообщили о воздушных целях в нескольких регионах.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "ВНИМАНИЕ. Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".
Детали: Через несколько минут Воздушные силы сообщили о скоростной цели в Черниговской области, в направлении Житомира и Хмельницкой области.
Обновлено: В 9:14 тревогу начали отменять. Опасность снова продолжалась около получаса.
Что было ранее: Утром уже звучала тревога, Воздушные силы сообщали о скоростных целях на Киев, Житомир, Хмельницкую и Киевскую области. Тогда опасность продолжалась около 30 минут.
Предыстория:
- Ночью 28 июля российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Взрывы раздавались в Киеве и области, а также в Кировоградской области.