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В Украине звучала третья с начала суток тревога: снова взлетал МиГ и были пуски

Ирина БалачукПонедельник, 28 июля 2025, 09:17
В Украине звучала третья с начала суток тревога: снова взлетал МиГ и были пуски
Getty Images

Власти объявили воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета в России МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Это уже была третья тревога с начала суток. Воздушные силы сообщили о воздушных целях в нескольких регионах.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "ВНИМАНИЕ. Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К".

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Детали: Через несколько минут Воздушные силы сообщили о скоростной цели в Черниговской области, в направлении Житомира и Хмельницкой области.

Обновлено: В 9:14 тревогу начали отменять. Опасность снова продолжалась около получаса.

Что было ранее: Утром уже звучала тревога, Воздушные силы сообщали о скоростных целях на Киев, Житомир, Хмельницкую и Киевскую области. Тогда опасность продолжалась около 30 минут.

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Предыстория:

Воздушные силы ВСУвоздушная тревога
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