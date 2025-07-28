ППО знешкодила понад 330 дронів і ракет ворога, "Кинджали" не досягли цілей

У ніч на 28 липня Росія вдарила 331-м засобом повітряного нападу: 324 безпілотниками, 4 крилатими та 3 аеробалістичними ракетами, протиповітряна оборона знешкодила 311 повітряних цілей РФ.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах

Деталі: Так із 19.30 27 липня ворог атакував:

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- 324 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

- 4 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – РФ.

- 3 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. – РФ.

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Основний напрямок удару противника був спрямований на Старокостянтинів, Хмельницької області.

За попередніми даними, станом на 09.30 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника:

- 309 ударних БпЛА;

- 2 крилаті ракети Х-101.

Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на кількох локаціях.

Наголошується, що аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.