Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО знешкодила понад 330 дронів і ракет ворога, "Кинджали" не досягли цілей

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 липня 2025, 09:37
ППО знешкодила понад 330 дронів і ракет ворога, Кинджали не досягли цілей
ППО. ілюстративне фото з Facebook

У ніч на 28 липня Росія вдарила 331-м засобом повітряного нападу: 324 безпілотниками, 4 крилатими та 3 аеробалістичними ракетами, протиповітряна оборона знешкодила 311 повітряних цілей РФ.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах

Деталі: Так із 19.30 27 липня ворог атакував:

Реклама:

- 324 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

- 4 крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – РФ.

- 3 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл. – РФ.

РЕКЛАМА:

Основний напрямок удару противника був спрямований на Старокостянтинів, Хмельницької області.

За попередніми даними, станом на 09.30 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника:

- 309 ударних БпЛА;

- 2 крилаті ракети Х-101.

Зафіксовано влучання 2 ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на кількох локаціях.

Наголошується, що аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.

Шахедракетний ударППОПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото На Одещині дерево упало на намет з підлітками: 1 загиблий і 4 постраждалих
фото Поліція показала наслідки російської атаки у Києві
Грем: Переговори з ХАМАС не призведуть до припинення війни
Оновлено, ВідеоУ Німеччині пасажирський потяг зійшов з рейок: троє загиблих і 34 поранених
Урсула фон дер Ляєн розповіла деталі торговельної угоди зі США
У Києві шостий день поспіль тривають акції проти закону щодо НАБУ і САП
Усі новини...
Шахед
ППО знешкодила 90 ворожих дронів та ракету, 13 БпЛА і три крилаті "Іскандери" влучили
В одному з районів Києва впали уламки збитого дрона РФ: загроза ударів залишається
ППО знищила 36 ворожих дронів, було влучання 23 БпЛА у 5 локаціях
Останні новини
09:47
В Україні лохина продовжує дешевшати
09:37
ППО знешкодила понад 330 дронів і ракет ворога, "Кинджали" не досягли цілей
09:27
текстПро що свідчать останні зміни в українській армії – спостереження УП
09:21
Ціни на нафту відреагували на "наймасштабнішу" торгову угоду між США та ЄС
09:17
оновлено В Україні лунала третя з початку доби тривога: знову злітав МіГ і були пуски
09:09
Європейські лідери прокоментували рамкову торговельну угоду із США
09:00
фото На Одещині дерево упало на намет з підлітками: 1 загиблий і 4 постраждалих
08:55
На фронті 158 зіткнень з ворогом, з них 57 на Покровському напрямку – Генштаб
08:40
Трамп похвалив торгову домовленість з ЄС як "найбільшу угоду"
08:27
відео До Литви знову залетів БпЛА з території Білорусі, його фіксували біля Вільнюса
Усі новини...
Реклама:
Реклама: