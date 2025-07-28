ПВО обезвредила более 300 дронов и ракет врага, "Кинжалы" не достигли целей

В ночь на 28 июля Россия ударила 331-м средством воздушного нападения: 324 беспилотниками, 4 крылатыми и 3 аэробаллистическими ракетами, противовоздушная оборона обезвредила 311 воздушных целей РФ.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: Так с 19.30 27 июля враг атаковал:

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- 324 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ;

- 4 крылатыми ракетами Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл.

- 3 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл РФ.

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Основное направление удара противника было направлено на Староконстантинов, Хмельницкой области.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30 противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 311 средств воздушного нападения противника:

- 309 ударных БпЛА;

- 2 крылатые ракеты Х-101.

Зафиксировано попадание 2 ракет различных типов и 15 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) - на нескольких локациях.

Отмечается, что аэробаллистические ракеты Х-47 М2 не достигли целей.