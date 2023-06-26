Суд у справі вбивства Шеремета через 3 роки починається з початку

Суд у справі вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета, який триває вже майже 3 роки, розпочнеться з початку.

Джерело: кореспондент УП із суду; коментар Офісу генпрокурора

Деталі: Двоє з трьох присяжних не можуть брати участь у суді. Один із них мобілізований до лав Національної гвардії, інша виїхала за кордон. Тому у вересні 2022 їх звільнили.

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Новий склад присяжних відібрали 2 червня 2023 року. Туди увійшов один присяжний, який залишився від попереднього складу, і один, який був серед запасних.

Через зміну присяжних розгляд справи має розпочатись з початку. Поки він ще не запустився.

Засідання, яке було призначене на 23 червня, перенесли через те, що на нього приїхала лише одна з трьох обвинувачених – Юлія Кузьменко. Яна Дугарь, як стало відомо в суді, перебуває на навчаннях. Причину, з якої не з’явився Андрій Антоненко, не оголошували, однак прокурору надали документи, які пояснюють відсутність підсудного.

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Наступне засідання призначене на 21 серпня.

Що було раніше: Під час великої війни у обвинувачених, двоє з яких є чинним військовими – Антоненко та Дугарь – немає запобіжних заходів.

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

У 2017 році журналісти випустили власне розслідування, у якому встановили, що під будинком, де жив Шеремет, у ніч, коли під машину заклали вибухівку, перебували підозрілі автіки. Водієм однієї з них був колишній співробітник СБУ Ігор Устименко. Крім того, працівники Служби безпеки "почистили" один із серверів з відео поблизу будинку Шеремета.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. У серпні 2020 суд призначив справу до розгляду. На вимогу обвинувачених у суді беруть участь присяжні. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.

Ймовірні замовники вбивства названі не були. Розслідування щодо них виокремлене в іншу справу і триває.

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