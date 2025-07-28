Генштаб ЗСУ: На фронті 90 боїв за день, найбільше на Покровському напрямку

Від початку доби 28 липня вздовж усієї лінії фронту відбулося загалом 90 боєзіткнень української армії з російськими окупантами.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00

Деталі: Найбільше російські війська атакували на Покровському напрямку, там відбулося 34 атаки. На Лиманському напрямку – 19, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках – 6 боєзіткнень, на Торецькому напрямку також шість, га Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили п’ять атак.

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На решті напрямків було менше п’яти боєзіткнень.

Передісторія: