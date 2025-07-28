Генштаб ВСУ: На фронте 90 боев за день, больше всего на Покровском направлении

С начала суток 28 июля вдоль всей линии фронта произошло в общей сложности 90 боевых столкновений украинской армии с российскими оккупантами.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00

Детали: Больше всего российские войска атаковали на Покровском направлении, там произошло 34 атаки. На Лиманском направлении – 19, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях – 6 боестолкновений, на Торецком направлении также шесть, на Новопавловском направлении украинские защитники отбили пять атак.

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На остальных направлениях было менее пяти боестолкновений.

Предыстория: