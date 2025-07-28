Генштаб ВСУ: На фронте 90 боев за день, больше всего на Покровском направлении
Понедельник, 28 июля 2025, 17:51
С начала суток 28 июля вдоль всей линии фронта произошло в общей сложности 90 боевых столкновений украинской армии с российскими оккупантами.
Источник: сводка Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00
Детали: Больше всего российские войска атаковали на Покровском направлении, там произошло 34 атаки. На Лиманском направлении – 19, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях – 6 боестолкновений, на Торецком направлении также шесть, на Новопавловском направлении украинские защитники отбили пять атак.
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На остальных направлениях было менее пяти боестолкновений.
Предыстория:
- В ночь на 28 июля Россия нанесла 331 удар с воздуха: 324 беспилотниками, 4 крылатыми и 3 аэробаллистическими ракетами, противовоздушная оборона обезвредила 311 воздушных целей РФ.