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Зеленський підписав закон про збільшення чисельності співробітників СБУ

Тетяна ОлійникПонеділок, 28 липня 2025, 20:13
Зеленський підписав закон про збільшення чисельності співробітників СБУ
Фото - Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський 28 липня підписав закон, який передбачає збільшення чисельності співробітників Служби безпеки України.

Джерело: картка закону №13353

Деталі: Згідно із законом, загальна чисельність співробітників СБУ в мирний час збільшується з 27 до 37 тисяч, а в особливий період – з 31 до 41 тисячі.

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Також замість підрозділу боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства діятиме підрозділ здійснення оперативно-бойової діяльності – Центр спеціальних операцій "А". Його чисельність становитиме 10 тисяч співробітників.

Крім того, додали пункт про те, що військовослужбовці СБУ під час проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також при виконанні завдань щодо участі в обороні держави мають право використовувати і застосовувати зброю та бойову техніку в установлених для з’єднань, військових частин та підрозділів Збройних Сил України порядку та випадках.

Що передувало: 

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"За" ухвалення цього документа в другому читанні на засіданні парламенту 16 липня проголосували 311 народних депутатів.

ЗеленськийСБУ
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