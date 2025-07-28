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Зеленский подписал закон об увеличении численности бойцов "Альфы" СБУ

Татьяна ОлейникПонедельник, 28 июля 2025, 20:13
Зеленский подписал закон об увеличении численности бойцов Альфы СБУ
Фото - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля подписал закон, который предусматривает увеличение численности сотрудников Службы безопасности Украины.

Источник: карточка закона №13353

Детали: Согласно закону, общая численность сотрудников СБУ в мирное время увеличивается с 27 до 37 тысяч, а в особый период – с 31 до 41 тысячи.

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Также вместо подразделения борьбы с терроризмом и защиты участников уголовного судопроизводства будет действовать подразделение осуществления оперативно-боевой деятельности – Центр специальных операций "А". Его численность будет составлять 10 тысяч сотрудников.

Кроме того, добавили пункт о том, что военнослужащие СБУ во время проведения антитеррористических операций, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, а также при выполнении задач по участию в обороне государства имеют право использовать и применять оружие и боевую технику в установленных для соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины порядке и случаях.

Обновлено: В вечернем обращении Зеленский добавил, что закон "усиливает Службу безопасности Украины".

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Прямая речь: "Дает Службе больше возможностей выполнять свои боевые задачи и уничтожать оккупанта, проводить специальные операции в защиту Украины. Численность увеличивается, в частности, для подразделений Центра специальных операций "А" СБУ – это одни из самых результативных наших воинов".

Что предшествовало:

"За" принятие этого документа во втором чтении на заседании парламента 16 июля проголосовали 311 народных депутатов.

ЗеленскийСБУ
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