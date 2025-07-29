Донецьк масовано атакували безпілотники: частина міста залишилася без світла
Тимчасово окупований Росією Донецьк в ніч на 29 липня зазнав масованої атаки безпілотників. У місті та околицях пролунали десятки вибухів, понад 150 тисяч абонентів нібито залишилися без електропостачання.
Джерело: російські Telegram-канали
Деталі: За словами очевидців, починаючи з 23:00 розпочалася атака безпілотників на Донецьк. Користувачі соцмереж повідомляють про щонайменше два десятки вибухів, що пролунали у різних районах міста. На оприлюднених відео чутно звуки дронів, вибухів, а також роботу систем протиповітряної оборони.
Підконтрольна окупаційній владі компанія "Донецкэлектро" заявила, що внаслідок атаки без світла залишилися понад 150 тисяч мешканці Донецька, Макіївки та Ясинуватої.
Заяви офіційних російських структур про масштаби руйнувань або можливі жертви наразі відсутні.
Українське військове командування ситуацію на момент публікації новини не коментувало.
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