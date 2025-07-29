Донецьк масовано атакували безпілотники: частина міста залишилася без світла

Тимчасово окупований Росією Донецьк в ніч на 29 липня зазнав масованої атаки безпілотників. У місті та околицях пролунали десятки вибухів, понад 150 тисяч абонентів нібито залишилися без електропостачання.

Джерело: російські Telegram-канали

Деталі: За словами очевидців, починаючи з 23:00 розпочалася атака безпілотників на Донецьк. Користувачі соцмереж повідомляють про щонайменше два десятки вибухів, що пролунали у різних районах міста. На оприлюднених відео чутно звуки дронів, вибухів, а також роботу систем протиповітряної оборони.

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Підконтрольна окупаційній владі компанія "Донецкэлектро" заявила, що внаслідок атаки без світла залишилися понад 150 тисяч мешканці Донецька, Макіївки та Ясинуватої.

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Заяви офіційних російських структур про масштаби руйнувань або можливі жертви наразі відсутні.

Українське військове командування ситуацію на момент публікації новини не коментувало.

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