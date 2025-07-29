Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Донецк массированно атаковали беспилотники: часть города осталась без света

Иван ДьяконовВторник, 29 июля 2025, 01:16
Донецк массированно атаковали беспилотники: часть города осталась без света
иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Временно оккупированный Россией Донецк в ночь на 29 июля подвергся массированной атаке беспилотников. В городе и окрестностях прогремели десятки взрывов, более 150 тысяч абонентов якобы остались без электроснабжения.

Источник: российские Telegram-каналы

Детали: По словам очевидцев, начиная с 23:00 началась атака беспилотников на Донецк. Пользователи соцсетей сообщают о как минимум двух десятках взрывов, прогремевших в разных районах города. На обнародованных видео слышны звуки дронов, взрывов, а также работа систем противовоздушной обороны.

Реклама:

Подконтрольная оккупационным властям компания "Донецэлектро" заявила, что в результате атаки без света остались более 150 тысяч жителей Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

РЕКЛАМА:

Заявления официальных российских структур о масштабах разрушений или возможных жертвах пока отсутствуют.

Украинское военное командование ситуацию на момент публикации новости не комментировало.

Редакция пока не может независимо проверить эту информацию.

Донецкбеспилотникироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
На Покровском направлении за сутки произошло 42 столкновения – Генштаб
Исполняющей обязанности министра культуры стала Татьяна Бережная
МИД: Среди пострадавших в сходе поезда с рельсов в Германии есть украинцы
Бывший нардеп Залищук стала послом Украины в Швеции
Эрдоган надеется накрыть для Украины и РФ "переговорный стол", который завершит войну
Трамп: Новый дедлайн для Путина – 10-12 дней
Все новости...
Донецк
Россияне утром дронами и бомбами атаковали Донецкую область: погибли 8 человек
Хоккейная эмблема, тренер по женскому футболу: как финский соперник "Шахтера" живет в тени других видов спорта
Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы
Последние новости
01:16
Донецк массированно атаковали беспилотники: часть города осталась без света
00:43
США, вероятно, переместили свое ядерное оружие в Великобританию впервые с 2008 года – СМИ
23:58
боксЛюдям это не понравится: экс-чемпион мира назвал единственного боксера, который даст бой Усику
23:49
У Дуды обеспокоены словами спикера о "перевороте" и не исключают обращения в прокуратуру
23:26
На август забронировано 20% пропускной способности Трансбалканского газового маршрута
23:14
На Покровском направлении за сутки произошло 42 столкновения – Генштаб
22:46
Зеленский приветствовал новый дедлайн Трампа для России
22:41
Армия РФ атаковала дронами местный магазин на Сумщине, есть пострадавшая
22:14
На четвертом году войны РФ объявила о закрытии 20 пунктов пропуска на границе с Украиной – реакция ГПСУ
22:10
"Ребята горели, кричали, кого-то разорвало пополам". Теракт в Оленовке и жизнь после него в воспоминаниях азовцев
Все новости...
Реклама:
Реклама: