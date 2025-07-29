Донецк массированно атаковали беспилотники: часть города осталась без света

Временно оккупированный Россией Донецк в ночь на 29 июля подвергся массированной атаке беспилотников. В городе и окрестностях прогремели десятки взрывов, более 150 тысяч абонентов якобы остались без электроснабжения.

Источник: российские Telegram-каналы

Детали: По словам очевидцев, начиная с 23:00 началась атака беспилотников на Донецк. Пользователи соцсетей сообщают о как минимум двух десятках взрывов, прогремевших в разных районах города. На обнародованных видео слышны звуки дронов, взрывов, а также работа систем противовоздушной обороны.

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Подконтрольная оккупационным властям компания "Донецэлектро" заявила, что в результате атаки без света остались более 150 тысяч жителей Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

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Заявления официальных российских структур о масштабах разрушений или возможных жертвах пока отсутствуют.

Украинское военное командование ситуацию на момент публикации новости не комментировало.

Редакция пока не может независимо проверить эту информацию.