Донецк массированно атаковали беспилотники: часть города осталась без света
Временно оккупированный Россией Донецк в ночь на 29 июля подвергся массированной атаке беспилотников. В городе и окрестностях прогремели десятки взрывов, более 150 тысяч абонентов якобы остались без электроснабжения.
Источник: российские Telegram-каналы
Детали: По словам очевидцев, начиная с 23:00 началась атака беспилотников на Донецк. Пользователи соцсетей сообщают о как минимум двух десятках взрывов, прогремевших в разных районах города. На обнародованных видео слышны звуки дронов, взрывов, а также работа систем противовоздушной обороны.
Подконтрольная оккупационным властям компания "Донецэлектро" заявила, что в результате атаки без света остались более 150 тысяч жителей Донецка, Макеевки и Ясиноватой.
Заявления официальных российских структур о масштабах разрушений или возможных жертвах пока отсутствуют.
Украинское военное командование ситуацию на момент публикации новости не комментировало.
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