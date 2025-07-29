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Зеленський підписав закон про контрактну службу для людей віком від 60 років

Анастасія ПроцВівторок, 29 липня 2025, 12:24
Зеленський підписав закон про контрактну службу для людей віком від 60 років
фото: ОП

29 липня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє громадянам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом.

Джерело: картка законопроєкту 

Деталі: Документ передбачає, що під час воєнного стану, за письмовою згодою командира військової частини, на службу за контрактом можуть прийняти громадян віком від 60 років, які визнані придатними військово-лікарською комісією.

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Такі військовослужбовці зможуть обіймати небойові посади: як у складі рядових, сержантів або старшин, так і серед молодших або старших офіцерів.

Контракт для осіб віком 60+ укладається на один рік із можливістю подальшого продовження. Для офіцерів такого віку обов’язковим є погодження кандидатури Генеральним штабом ЗСУ.

Контрактники цієї категорії проходитимуть двомісячний випробувальний термін. Якщо за його результатами військовий не підтвердить відповідність, контракт анулюють.

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У разі припинення або скасування воєнного стану всі такі контракти автоматично втрачають чинність.

Що передувало: 

  • 16 липня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони України.

Знати більше: Старим тут місце. Як ЗСУ стали армією 40+ і чи вплине зниження мобілізаційного віку на боєздатність

Зеленськийармія
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