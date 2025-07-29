Зеленський підписав закон про контрактну службу для людей віком від 60 років
29 липня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє громадянам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом.
Джерело: картка законопроєкту
Деталі: Документ передбачає, що під час воєнного стану, за письмовою згодою командира військової частини, на службу за контрактом можуть прийняти громадян віком від 60 років, які визнані придатними військово-лікарською комісією.
Такі військовослужбовці зможуть обіймати небойові посади: як у складі рядових, сержантів або старшин, так і серед молодших або старших офіцерів.
Контракт для осіб віком 60+ укладається на один рік із можливістю подальшого продовження. Для офіцерів такого віку обов’язковим є погодження кандидатури Генеральним штабом ЗСУ.
Контрактники цієї категорії проходитимуть двомісячний випробувальний термін. Якщо за його результатами військовий не підтвердить відповідність, контракт анулюють.
У разі припинення або скасування воєнного стану всі такі контракти автоматично втрачають чинність.
Що передувало:
- 16 липня Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони України.
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