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Зеленский подписал закон о контрактной службе для людей в возрасте от 60 лет

Анастасия ПроцВторник, 29 июля 2025, 12:24
Зеленский подписал закон о контрактной службе для людей в возрасте от 60 лет
фото: ОП

29 июля президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет гражданам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту.

Источник: карточка законопроекта

Детали: Документ предусматривает, что во время военного положения, с письменного согласия командира воинской части, на службу по контракту могут принять граждан в возрасте от 60 лет, которые признаны годными военно-врачебной комиссией.

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Такие военнослужащие смогут занимать небоевые должности: как в составе рядовых, сержантов или старшин, так и среди младших или старших офицеров.

Контракт для лиц в возрасте 60+ заключается на один год с возможностью дальнейшего продления. Для офицеров такого возраста обязательным является согласование кандидатуры Генеральным штабом ВСУ.

Контрактники этой категории будут проходить двухмесячный испытательный срок. Если по его результатам военный не подтвердит соответствие, контракт аннулируют.

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В случае прекращения или отмены военного положения все такие контракты автоматически теряют силу.

Что предшествовало:

  • 16 июля Верховная Рада приняла закон, который предусматривает возможность для граждан в возрасте 60+ лет добровольно подписывать контракты с Силами обороны Украины.

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Зеленскийармия
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