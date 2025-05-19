Путін після розмови з Трампом: Припинення вогню можливе після "домовленостей"
Розмова президента США Дональда Трампа та лідера Кремля Володимира Путіна завершилася, за словами російського правителя вона тривала понад 2 години.
Джерело: російські пропагандистські медіа ТАСС та РБК з посиланням на коментар Путіна
Деталі: Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час. Також глава РФ сказав, що контакти між переговорними групами, що зустрічались у Стамбулі "відновились".
Під час розмови, за словами кремлівського хазяїна, він почув позицію Трампа щодо "припинення бойових дій" в Україні.
При цьому Путін заявив, що "необхідно виробити найбільш ефективні шляхи руху до миру" і що Росія готова працювати над якимось "меморандумом" з Україною, що стосується і припинення вогню.
Розмову з Трампом він назвав "конструктивною". За словами Путіна, обидві сторони мають "знайти компроміси, які задовольнили б всі сторони". А для РФ головне – усунути причини цієї, які він сказав, "кризи".
Передісторія:
- 17 травня президент США Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з правителем РФ Володимиром Путіним у понеділок 19 травня, а після цього – розмову з президентом України Володимиром Зеленським та союзниками по НАТО.
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У понеділок, 19 травня, президент США Дональд Трамп розпочав перемовини щодо припинення вогню в Україні з телефонної розмови з Володимиром Зеленським.