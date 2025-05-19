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Путін після розмови з Трампом: Припинення вогню можливе після "домовленостей"

Тетяна ОлійникПонеділок, 19 травня 2025, 19:50
Путін після розмови з Трампом: Припинення вогню можливе після домовленостей
Путін і Трамп на зустрічі в 2019 році. Фото - getty images

Розмова президента США Дональда Трампа та лідера Кремля Володимира Путіна завершилася, за словами російського правителя вона тривала понад 2 години.

Джерело: російські пропагандистські медіа ТАСС та РБК з посиланням на коментар Путіна

Деталі: Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час. Також глава РФ сказав, що контакти між переговорними групами, що зустрічались у Стамбулі "відновились". 

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Під час розмови, за словами кремлівського хазяїна, він почув позицію Трампа щодо "припинення бойових дій" в Україні.

При цьому Путін заявив, що "необхідно виробити найбільш ефективні шляхи руху до миру" і що Росія готова працювати над якимось "меморандумом" з Україною, що стосується і припинення вогню.

Розмову з Трампом він назвав "конструктивною". За словами Путіна, обидві сторони мають "знайти компроміси, які задовольнили б всі сторони". А для РФ головне – усунути причини цієї, які він сказав, "кризи". 

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