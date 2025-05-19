Трамп перед розмовою з Путіним зателефонував Зеленському
Понеділок, 19 травня 2025, 17:51
У понеділок, 19 травня, президент США Дональд Трамп розпочав перемовини щодо припинення вогню в Україні з телефонної розмови з Володимиром Зеленським.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в Офісі президента України
Деталі: Очікувалося, що першим етапом дипломатії стане розмова Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним, однак Трамп вирішив почати з української сторони.
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Додатково: За даними Reuters, станом на 17.39 за київським часом Дональд Трамп вже розпочав розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Передісторія:
- 17 травня президент США Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з правителем РФ Володимиром Путіним у понеділок 19 травня, а після цього – розмову з президентом України Володимиром Зеленським та союзниками по НАТО.
- Як писав Трамп, розмова з Путіним має відбутися о 10 ранку за часом Вашингтона (17:00 за Києвом). Йтиметься про припинення російсько-української війни.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив підготовку телефонної розмови Путіна і Трампа.