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Трамп перед розмовою з Путіним зателефонував Зеленському

Українська правдаПонеділок, 19 травня 2025, 17:51
Трамп перед розмовою з Путіним зателефонував Зеленському
Колаж УП

У понеділок, 19 травня, президент США Дональд Трамп розпочав перемовини щодо припинення вогню в Україні з телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в Офісі президента України

Деталі: Очікувалося, що першим етапом дипломатії стане розмова Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним, однак Трамп вирішив почати з української сторони.

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Додатково: За даними Reuters, станом на 17.39 за київським часом Дональд Трамп вже розпочав розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним. 

Передісторія:

ЗеленськийТрамп
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