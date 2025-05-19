Трамп перед розмовою з Путіним зателефонував Зеленському

У понеділок, 19 травня, президент США Дональд Трамп розпочав перемовини щодо припинення вогню в Україні з телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в Офісі президента України

Деталі: Очікувалося, що першим етапом дипломатії стане розмова Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним, однак Трамп вирішив почати з української сторони.

Реклама:

Додатково: За даними Reuters, станом на 17.39 за київським часом Дональд Трамп вже розпочав розмову з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Передісторія: