У четвер Рада може розглянути зміни до бюджету-2025 щодо фінансування армії – Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук припустив, що парламент 31 липня може розглянути зміни до державного бюджету на 2025 рік, які стосуються фінансування Збройних сил України.

Джерело: Стефанчук в ефірі національного телемарафону, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Стефанчука: "Можливо, в цей же день (у день розгляду президентського законопроєкту щодо посилення ефективності НАБУ та САП – ред.) ми будемо розглядати закон про коригування бюджету на 2025 рік".

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Деталі: Він підкреслив, що українські військові та ЗСУ мають відчувати фінансову і соціальну підтримку держави.

Стефанчук також наголосив, що Верховна Рада очікує внесення від нового уряду проєкту бюджету на 2026 рік.

Пряма мова Стефанчука: "Ми будемо робити все для того, щоб пройшла нормальна дискусія в українському парламенту…

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Ми повинні зробити все для того, щоб ні в кого, в тому числі в наших партнерів, не було жодних сумнівів, що кожна копійка іде на нашу оборону, на наше зміцнення і на наближення сталого і справедливого миру".