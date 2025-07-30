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В четверг Рада может рассмотреть изменения в бюджет-2025 по финансированию армии – Стефанчук

Ольга ГлущенкоСреда, 30 июля 2025, 00:12
В четверг Рада может рассмотреть изменения в бюджет-2025 по финансированию армии – Стефанчук
Фото: УП

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук предположил, что парламент 31 июля может рассмотреть изменения в государственный бюджет на 2025 год, касающиеся финансирования Вооруженных сил Украины.

Источник: Стефанчук в эфире национального телемарафона, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Стефанчука: "Возможно, в этот же день (в день рассмотрения президентского законопроекта по усилению эффективности НАБУ и САП – ред.) мы будем рассматривать закон о корректировке бюджета на 2025 год".

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Детали: Он подчеркнул, что украинские военные и ВСУ должны ощущать финансовую и социальную поддержку государства.

Стефанчук также подчеркнул, что Верховная Рада ожидает внесения от нового правительства проекта бюджета на 2026 год.

Прямая речь Стефанчука: "Мы будем делать все для того, чтобы прошла нормальная дискуссия в украинском парламенте…"

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Мы должны сделать все для того, чтобы ни у кого, в том числе у наших партнеров, не было никаких сомнений, что каждая копейка идет на нашу оборону, на наше укрепление и приближение устойчивого и справедливого мира".

Верховная РадаВооруженные силы
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