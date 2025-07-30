Сенатор США про санкційний законопроєкт: "Путін не заслуговує додаткового часу"
Сенатор Конгресу США Річард Блюменталь заявив про потребу прискоритися із голосуванням законопроєкту про санкції, оскільки, за його словами, очільник Кремля Володимир Путін "не заслуговує додаткового часу".
Джерело: Блюменталь у коментарі суспільному мовнику "Суспільне"
Пряма мова Блюменталя: "Я погоджуюся, що Володимир Путін не заслуговує додаткового часу, і нам треба прискоритися із голосуванням законопроєкту про санкції. Все що робить президент – в правильному напрямку, але я сильно адвокатую за те, щоб санкції були 500%, а не 100%".
Деталі: Блюменталь пропонує "скористалися моментом", щоб проголосувати за законопроєкт. За його словами, у Сенаті налічується 85 прихильників, і за потреби можливо набрати 90 голосів.
Пряма мова Блюменталя: "Я думаю, що голосування цілком досяжна і необхідна мета. Саме зараз час для дії, не тільки через виконавчий наказ президента, але й через законодавчу ініціативу, щоб показати єдність між президентом та Конгресом... Нам необхідно проголосувати за цей закон, щоб показати, що ми виконуємо наші зобов'язання Україні".
Деталі: Блюменталь підкреслив, що занопроєкт про санкції проти Росії допоможе "зупинити війну", і "Путін має це зрозуміти".
Що передувало: Президент США Дональд Трамп оголосив, що анонсований ним новий крайній термін для Росії, аби вона припинила воєнні дії проти України, становить 10 днів і починається з вівторка, 29 липня.
Нагадаємо: Раніше Трамп заявив про своє розчарування Владіміром Путіним та пообіцяв скоротити встановлений для нього дедлайн у 50 днів для встановлення миру в Україні.
Український президент Володимир Зеленський привітав новий дедлайн Трампа для Росії.
А міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав "реалістичною та твердою" позицію американського президента.