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Сенатор США про санкційний законопроєкт: "Путін не заслуговує додаткового часу"

Ольга Глущенко Середа, 30 липня 2025, 04:58
Сенатор США про санкційний законопроєкт: Путін не заслуговує додаткового часу
фото: Getty Images

Сенатор Конгресу США Річард Блюменталь заявив про потребу прискоритися із голосуванням законопроєкту про санкції, оскільки, за його словами, очільник Кремля Володимир Путін "не заслуговує додаткового часу".

Джерело: Блюменталь у коментарі суспільному мовнику "Суспільне"

Пряма мова Блюменталя: "Я погоджуюся, що Володимир Путін не заслуговує додаткового часу, і нам треба прискоритися із голосуванням законопроєкту про санкції. Все що робить президент – в правильному напрямку, але я сильно адвокатую за те, щоб санкції були 500%, а не 100%".

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Деталі: Блюменталь пропонує "скористалися моментом", щоб проголосувати за законопроєкт. За його словами, у Сенаті налічується 85 прихильників, і за потреби можливо набрати 90 голосів.

Пряма мова Блюменталя: "Я думаю, що голосування цілком досяжна і необхідна мета. Саме зараз час для дії, не тільки через виконавчий наказ президента, але й через законодавчу ініціативу, щоб показати єдність між президентом та Конгресом... Нам необхідно проголосувати за цей закон, щоб показати, що ми виконуємо наші зобов'язання Україні".

Деталі: Блюменталь підкреслив, що занопроєкт про санкції проти Росії допоможе "зупинити війну", і "Путін має це зрозуміти".

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Що передувало: Президент США Дональд Трамп оголосив, що анонсований ним новий крайній термін для Росії, аби вона припинила воєнні дії проти України, становить 10 днів і починається з вівторка, 29 липня.

Нагадаємо: Раніше Трамп заявив про своє розчарування Владіміром Путіним та пообіцяв скоротити встановлений для нього дедлайн у 50 днів для встановлення миру в Україні.

Український президент Володимир Зеленський привітав новий дедлайн Трампа для Росії.

А міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав "реалістичною та твердою" позицію американського президента.

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