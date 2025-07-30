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Сенатор США о санкционном законопроекте: "Путин не заслуживает дополнительного времени"

Ольга ГлущенкоСреда, 30 июля 2025, 04:58
Сенатор США о санкционном законопроекте: Путин не заслуживает дополнительного времени
фото: Getty Images

Сенатор Конгресса США Ричард Блюменталь заявил о необходимости ускориться с голосованием законопроекта о санкциях, поскольку, по его словам, глава Кремля Владимир Путин "не заслуживает дополнительного времени".

Источник: Блюменталь в комментарии общественному вещанию "Суспільне"

Прямая речь Блюменталя: "Я соглашаюсь, что Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени, и нам нужно ускориться с голосованием законопроекта о санкциях. Все что делает президент – в правильном направлении, но я сильно адвокатирую за то, чтобы санкции были 500%, а не 100%".

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Детали: Блюменталь предлагает "воспользовавшись моментом", чтобы проголосовать за законопроект. По его словам, в Сенате насчитывается 85 поклонников, и при необходимости возможно набрать 90 голосов.

Прямая речь Блюменталя: "Я думаю, что голосование вполне достижимая и необходимая цель. Именно сейчас время для действия, не только из-за исполнительного приказа президента, но и из-за законодательной инициативы, чтобы показать единство между президентом и Конгрессом... Нам необходимо проголосовать за этот закон, чтобы показать, что мы выполняем наши обязательства Украине".

Детали: Блюменталь подчеркнул, что знопроект о санкциях против России поможет "остановить войну", и "Путин должен это понять".

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Что предшествовало: Президент США Дональд Трамп объявил, что анонсированный им новый крайний срок для России, чтобы она прекратила военные действия против Украины, составляет 10 дней и начинается со вторника, 29 июля.

Напомним: Ранее Трамп заявил о своем разочаровании Владимиром Путиным и пообещал сократить установленный для него дедлайн в 50 дней для установления мира в Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский приветствовал новый дедлайн Трампа для России.

А министр иностранных дел Андрей Сибига назвал "реалистичной и твердой" позицию американского президента.

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