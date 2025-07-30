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Допоміг Брагінському втекти за кордон: екскерівнику ТЦК оголосили підозру

Ірина БалачукСереда, 30 липня 2025, 10:59
Допоміг Брагінському втекти за кордон: екскерівнику ТЦК оголосили підозру
ФОТО ПОЛІЦІЇ

Прокуратура повідомила про підозру екскерівнику одного зі столичних РТЦК та СП, який допоміг колишньому начальнику КП "Київський метрополітен" Віктору Брагінському стати нібито непридатним до військової служби та виїхати з України.

Джерело: Київська міська прокуратура та Нацполіція в Telegram

Дослівно поліція: "На підставі зібраних доказів поліцейські повідомили про підозру колишньому начальнику районного ТЦК та СП за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ".

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Деталі: Прокуратура та поліція не називають імені експосадовця, але обставини справи свідчать, що йдеться саме про Брагінського.

Правоохоронці встановили, що посадовець метрополітену попросив керівника РТЦК допомогти йому отримати документи про непридатність до військової служби, щоб мати право виїхати за кордон. 

 
Фото поліції

"Керівник ТЦК залучив кількох спільників – голову та секретаря військово-лікарської комісії, а також оператора мобілізаційного відділення ТЦК. Вони оформили фіктивне проходження медичного огляду для військовозобов’язаного посадовця. В результаті цього медогляду колишньому начальнику КП "Київський метрополітен" підтвердили діагноз, необхідний для визнання непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку", – повідомили у прокуратурі.

Надалі екскерівник РТЦК та СП вніс цю інформацію до військового квитка посадовця, і той у червні 2024 року зміг виїхати за кордон. 

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Фото поліції

У прокуратурі додали, що Центральна військово-лікарська комісія рішення ВЛК Шевченківського РТЦК та СП про визнання Брагінського непридатним до військової служби скасувала.

Раніше підозри у цій справі отримали голова та секретар ВЛК і ще один працівник ТЦК та СП, які допомагали Брагінському "пройти ВЛК".

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Передісторія:

  • У листопаді 2024 року Брагінському оголосили про підозру в неналежному виконанні службових обов'язків у справі, пов'язаній з підтопленням тунелів метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" у Києві.
  • У грудні 2024 його оголосили в розшук. Станом на 30 липня Брагінський в Україну не повернувся.

КиївметроТЦК
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