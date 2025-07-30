Помог Брагинскому бежать за границу: экс-руководителю ТЦК объявили подозрение
Прокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю одного из столичных РТЦК и СП, который помог бывшему начальнику КП "Киевский метрополитен" Виктору Брагинскому стать якобы непригодным к военной службе и выехать из Украины.
Источник: Киевская городская прокуратура и Нацполиция в Telegram
Дословно полиция: "На основании собранных доказательств полицейские сообщили о подозрении бывшему начальнику районного ТЦК и СП по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК".
Детали: Прокуратура и полиция не называют имени экс-чиновника, но обстоятельства дела свидетельствуют, что речь идет именно о Брагинском.
Правоохранители установили, что чиновник метрополитена попросил руководителя РТЦК помочь ему получить документы о непригодности к военной службе, чтобы иметь право выезда за границу.
"Руководитель ТЦК привлек нескольких сообщников – главу и секретаря военно-врачебной комиссии, а также оператора мобилизационного отделения ТЦК. Они оформили фиктивное прохождение медицинского осмотра для военнообязанного чиновника. В результате этого медосмотра бывшему начальнику КП "Киевский метрополитен" подтвердили диагноз, необходимый для признания негодным к военной службе с исключением из воинского учета", – сообщили в прокуратуре.
В дальнейшем экс-руководитель РТЦК и СП внес эту информацию в военный билет чиновника, и тот в июне 2024 года смог выехать за границу.
В прокуратуре добавили, что Центральная военно-врачебная комиссия отменила решение ВВК Шевченковского РТЦК и СП о признании Брагинского негодным к военной службе.
Ранее подозрения по этому делу получили глава и секретарь ВВК и еще один сотрудник ТЦК и СП, которые помогали Брагинскому "пройти ВВК".
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Предыстория:
- В ноябре 2024 года Брагинскому объявили о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по делу, связанному с подтоплением тоннелей метро между станциями "Демиевская" и "Лыбедская" в Киеве.
- В декабре 2024 года его объявили в розыск. По состоянию на 30 июля Брагинский в Украину не вернулся.