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Помог Брагинскому бежать за границу: экс-руководителю ТЦК объявили подозрение

Ирина БалачукСреда, 30 июля 2025, 10:59
Помог Брагинскому бежать за границу: экс-руководителю ТЦК объявили подозрение
ФОТО ПОЛИЦИИ

Прокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю одного из столичных РТЦК и СП, который помог бывшему начальнику КП "Киевский метрополитен" Виктору Брагинскому стать якобы непригодным к военной службе и выехать из Украины.

Источник: Киевская городская прокуратура и Нацполиция в Telegram

Дословно полиция: "На основании собранных доказательств полицейские сообщили о подозрении бывшему начальнику районного ТЦК и СП по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК".

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Детали: Прокуратура и полиция не называют имени экс-чиновника, но обстоятельства дела свидетельствуют, что речь идет именно о Брагинском.

Правоохранители установили, что чиновник метрополитена попросил руководителя РТЦК помочь ему получить документы о непригодности к военной службе, чтобы иметь право выезда за границу. 

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

"Руководитель ТЦК привлек нескольких сообщников – главу и секретаря военно-врачебной комиссии, а также оператора мобилизационного отделения ТЦК. Они оформили фиктивное прохождение медицинского осмотра для военнообязанного чиновника. В результате этого медосмотра бывшему начальнику КП "Киевский метрополитен" подтвердили диагноз, необходимый для признания негодным к военной службе с исключением из воинского учета", – сообщили в прокуратуре. 

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В дальнейшем экс-руководитель РТЦК и СП внес эту информацию в военный билет чиновника, и тот в июне 2024 года смог выехать за границу.

 
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В прокуратуре добавили, что Центральная военно-врачебная комиссия отменила решение ВВК Шевченковского РТЦК и СП о признании Брагинского негодным к военной службе.

Ранее подозрения по этому делу получили глава и секретарь ВВК и еще один сотрудник ТЦК и СП, которые помогали Брагинскому "пройти ВВК".

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Предыстория:

  • В ноябре 2024 года Брагинскому объявили о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по делу, связанному с подтоплением тоннелей метро между станциями "Демиевская" и "Лыбедская" в Киеве.
  • В декабре 2024 года его объявили в розыск. По состоянию на 30 июля Брагинский в Украину не вернулся.

КиевметроТЦК
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