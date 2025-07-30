Помог Брагинскому бежать за границу: экс-руководителю ТЦК объявили подозрение

Прокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю одного из столичных РТЦК и СП, который помог бывшему начальнику КП "Киевский метрополитен" Виктору Брагинскому стать якобы непригодным к военной службе и выехать из Украины.

Источник: Киевская городская прокуратура и Нацполиция в Telegram

Дословно полиция: "На основании собранных доказательств полицейские сообщили о подозрении бывшему начальнику районного ТЦК и СП по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК".

Реклама:

Детали: Прокуратура и полиция не называют имени экс-чиновника, но обстоятельства дела свидетельствуют, что речь идет именно о Брагинском.

Правоохранители установили, что чиновник метрополитена попросил руководителя РТЦК помочь ему получить документы о непригодности к военной службе, чтобы иметь право выезда за границу.

ФОТО ПОЛИЦИИ

"Руководитель ТЦК привлек нескольких сообщников – главу и секретаря военно-врачебной комиссии, а также оператора мобилизационного отделения ТЦК. Они оформили фиктивное прохождение медицинского осмотра для военнообязанного чиновника. В результате этого медосмотра бывшему начальнику КП "Киевский метрополитен" подтвердили диагноз, необходимый для признания негодным к военной службе с исключением из воинского учета", – сообщили в прокуратуре.

РЕКЛАМА:

В дальнейшем экс-руководитель РТЦК и СП внес эту информацию в военный билет чиновника, и тот в июне 2024 года смог выехать за границу.

ФОТО ПОЛИЦИИ

В прокуратуре добавили, что Центральная военно-врачебная комиссия отменила решение ВВК Шевченковского РТЦК и СП о признании Брагинского негодным к военной службе.

Ранее подозрения по этому делу получили глава и секретарь ВВК и еще один сотрудник ТЦК и СП, которые помогали Брагинскому "пройти ВВК".

Читайте также: Кличко вызвали в Раду рассказать о метрополитене. Кто виноват в подтоплении синей ветки?

Теремки и Голосеев без метро. Что случилось с "синей" веткой метрополитена

Первый заместитель Кличко Николай Поворозник: Метро – как дверь. Тринадцать лет она открывалась, а в один день бац – и ручка отпала

Предыстория: