У лікарні помер чоловік, поранений внаслідок атаки РФ на Харківщину 29 липня

У лікарні помер 71-річний чоловік, який дістав множинні поранення внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу села Новоплатонівка Ізюмського району.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "На жаль, у лікарні помер 71-річний чоловік, який дістав множинні поранення внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу села Новоплатонівка Ізюмського району".

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Деталі: Зазначається, що кількість загиблих зросла до шести людей, ще троє - поранені.

Що передувало:

Російські війська 29 липня атакували село Новоплатонівка та місто Куп’янськ на Харківщині. Тоді було відомо про п’ять загиблих і п’ятеро постраждалих.





