В больнице умер мужчина, раненый в результате атаки РФ на Харьковщину 29 июля

В больнице умер 71-летний мужчина, который получил множественные ранения в результате вчерашнего вражеского обстрела села Новоплатоновка Изюмского района.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "К сожалению, в больнице скончался 71-летний мужчина, который получил множественные ранения в результате вчерашнего вражеского обстрела села Новоплатоновка Изюмского района".

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Детали: Отмечается, что количество погибших возросло до шести человек, еще трое - ранены.

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