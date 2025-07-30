В больнице умер мужчина, раненый в результате атаки РФ на Харьковщину 29 июля
Среда, 30 июля 2025, 12:01
В больнице умер 71-летний мужчина, который получил множественные ранения в результате вчерашнего вражеского обстрела села Новоплатоновка Изюмского района.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "К сожалению, в больнице скончался 71-летний мужчина, который получил множественные ранения в результате вчерашнего вражеского обстрела села Новоплатоновка Изюмского района".
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Детали: Отмечается, что количество погибших возросло до шести человек, еще трое - ранены.
Что предшествовало:
- Российские войска 29 июля атаковали село Новоплатоновка и город Купянск в Харьковской области. Тогда было известно о пяти погибших и пятерых пострадавших.