Окупанти знову вдарили по Сумській обладміністрації, є поранені
У середу вдень російські окупанти знову вдарили по центру Сум, є постраждалі.
Джерело: в.о. міського голови Сум Артем Кобзар у відеозверненні, очільник Сумської ОВА Олег Григоров у соцмережах
Пряма мова Кобзаря: "Сьогодні в місті чули два вибухи. Перший вибух – це був "приліт" безпілотника по об’єкту критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, поранених або загиблих немає. Другий вибух – це також "приліт" безпілотника в центральну частину міста по нежитловому приміщенню. За попередньою інформацією, дві людини поранено. На місці працюють всі відповідні служби".
Деталі: Григоров уточнив, що ворог, який уже атакував будівлю обласної державної адміністрації ударними дронами у п’ятницю й суботу, 30 липня здійснив новий удар по ОВА.
За його даними, було шпиталізовано 75-річну постраждалу з уламковим пораненням.
Людям надається необхідна допомога. Попри все, команда Сумської ОВА працює, всі необхідні рішення ухвалюються без затримок, додав Григоров.
Пряма мова Григорова: "Росія системно б’є по цивільній та адміністративній інфраструктурі, прагнучи залякати людей і дестабілізувати регіон.
Низка ударів по будівлі адміністрації свідчать, що ворог може продовжити спроби її знищення. Тому просимо зважати на безпеку й під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та обʼєктами критичної інфраструктури".
Передісторія:
- В ніч проти 25 липня внаслідок російського удару по Сумах пошкоджень зазнала адміністративна будівля. Також там спалахнула пожежа.
- Вдень 26 липня будівлю обласної адміністрації у Сумах атакував російський безпілотник.