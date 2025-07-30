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Окупанти знову вдарили по Сумській обладміністрації, є поранені

Валентина РоманенкоСереда, 30 липня 2025, 15:34
Окупанти знову вдарили по Сумській обладміністрації, є поранені
ілюстративне фото Сумської ОВА

У середу вдень російські окупанти знову вдарили по центру Сум, є постраждалі.

Джерело: в.о. міського голови Сум Артем Кобзар у відеозверненні, очільник Сумської ОВА Олег Григоров у соцмережах

Пряма мова Кобзаря: "Сьогодні в місті чули два вибухи. Перший вибух – це був "приліт" безпілотника по об’єкту критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, поранених або загиблих немає. Другий вибух – це також "приліт" безпілотника в центральну частину міста по нежитловому приміщенню. За попередньою інформацією, дві людини поранено. На місці працюють всі відповідні служби".

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Деталі: Григоров уточнив, що ворог, який уже атакував будівлю обласної державної адміністрації ударними дронами у п’ятницю й суботу, 30 липня здійснив новий удар по ОВА.

За його даними, було шпиталізовано 75-річну постраждалу з уламковим пораненням.

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Людям надається необхідна допомога. Попри все, команда Сумської ОВА працює, всі необхідні рішення ухвалюються без затримок, додав Григоров.

Пряма мова Григорова: "Росія системно б’є по цивільній та адміністративній інфраструктурі, прагнучи залякати людей і дестабілізувати регіон.

Низка ударів по будівлі адміністрації свідчать, що ворог може продовжити спроби її знищення. Тому просимо зважати на безпеку й під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та обʼєктами критичної інфраструктури".

Передісторія:

Сумивійнавоєнні злочини
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