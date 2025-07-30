Оккупанты снова нанесли удар по Сумской обладминистрации, есть раненые

В среду днем российские оккупанты снова нанесли удар по центру Сум, есть пострадавшие.

Источник: и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь в видеообращении, глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях

Прямая речь Кобзаря: "Сегодня в городе слышали два взрыва. Первый взрыв – это был "прилет" беспилотника по объекту критической инфраструктуры. По предварительной информации, раненых или погибших нет. Второй взрыв – это также "прилет" беспилотника в центральную часть города по нежилому помещению. По предварительной информации, два человека ранены. На месте работают все соответствующие службы".

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Детали: Григоров уточнил, что враг, который уже атаковал здание областной государственной администрации ударными дронами в пятницу и субботу, 30 июля нанес новый удар по ОГА.

По его данным, была госпитализирована 75-летняя пострадавшая с осколочным ранением.

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Людям оказывается необходимая помощь. Несмотря на все, команда Сумской ОГА работает, все необходимые решения принимаются без задержек, добавил Григоров.

Прямая речь Григорова: "Россия системно бьет по гражданской и административной инфраструктуре, стремясь запугать людей и дестабилизировать регион.

Ряд ударов по зданию администрации свидетельствуют, что враг может продолжить попытки его уничтожения. Поэтому просим учитывать безопасность и во время воздушных тревог воздерживаться от пребывания рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры".

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