СБУ: В авіабригаді ЗСУ виявили "крота", який допомагав РФ атакувати аеродроми з F-16 і Mirage

Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала майора однієї з авіабригад ЗСУ, який збирав інформацію для підготовки ударів РФ по аеродромах базування літаків F-16, Mirage 2000 та Су-24.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Ним ("кротом" - ред.) виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. Підрозділ, в якому проходив службу цей фігурант, виконує бойові завдання із збиття ворожих ракет і дронів, а також відпрацьовує по наземних цілях, підтримуючи операції української армії з повітря.

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Як встановило розслідування, цей агент виконував одночасно декілька ворожих завдань".

Деталі: В СБУ повідомили, що цей інструктор передавав інформацію для підготовки нових ракетно-дронових атак РФ по об’єктах повітряних сил. Він збирав координати розміщення цих повітряних суден, графіки та принцип черговості їхнього вильоту.

Також затриманий розробляв для окупантів аналітичну довідку щодо "необхідної, на його думку, тактики завдання комбінованих ударів".

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Дослівно: "По-друге, агент передавав російській воєнній розвідці особові дані пілотів ЗСУ, бортові номери та озброєння їхніх літаків і тактику бойових вильотів.

Для конспірації фігурант виходив на зв’язок з російським спецслужбістом через анонімний канал електронної пошти та використовував "секретні чати" у месенджерах".

Деталі: Майора затримали після спроби зібрати "нову порцію" інформації. Йому готують оголосити підозру у державній зраді.

Передісторія: