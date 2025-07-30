СБУ: В авиабригаде ВСУ обнаружили "крота", который помогал РФ атаковать аэродромы с F-16 и Mirage

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала майора одной из авиабригад ВСУ, который собирал информацию для подготовки ударов РФ по аэродромам базирования самолетов F-16, Mirage 2000 и Су-24.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "Им ("кротом" - ред.) оказался летчик-инструктор, майор одной из авиабригад ВСУ. Подразделение, в котором проходил службу этот фигурант, выполняет боевые задачи по сбитию вражеских ракет и дронов, а также отрабатывает по наземным целям, поддерживая операции украинской армии с воздуха.

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Как установило расследование, этот агент выполнял одновременно несколько вражеских задач".

Детали: В СБУ сообщили, что этот инструктор передавал информацию для подготовки новых ракетно-дроновых атак РФ по объектам воздушных сил. Он собирал координаты размещения этих воздушных судов, графики и принцип очередности их вылета.

Также задержанный разрабатывал для оккупантов аналитическую справку о "необходимой, по его мнению, тактике нанесения комбинированных ударов".

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Дословно: "Во-вторых, агент передавал российской военной разведке личные данные пилотов ВСУ, бортовые номера и вооружение их самолетов и тактику боевых вылетов.

Для конспирации фигурант выходил на связь с российским спецслужбовцем через анонимный канал электронной почты и использовал "секретные чаты" в мессенджерах".

Детали: Майор был задержан после попытки собрать "новую порцию" информации. Ему готовят объявление подозрения в государственной измене.

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