Стало відомо, як Матвієнко потрапила на конференцію в Женеву попри санкції ЄС

Спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, яка перебуває під санкціями Євросоюзу, змогла потрапити на конференцію у швейцарській Женеві після дозволу на проліт літака з нею від Італії та Франції.

Джерело: Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників, "Європейська правда"

Деталі: За даними онлайн-сервісу відстеження польотів, літак із Матвієнко пролетів над Туреччиною та Середземним морем, а потім через Італію прибув до Женеви в понеділок і вилетів до Москви в середу через повітряний простір Франції та Італії.

Реклама:

Співрозмовники Bloomberg у Римі кажуть, що Італія дозволила літаку з Матвієнко увійти у свій повітряний простір на прохання уряду Швейцарії. Вони додали, що італійський уряд проконсультувався з владою Франції, яка також отримала запит на проліт, перш ніж надати дозвіл.

У Міністерстві закордонних справ Швейцарії на запит Bloomberg нагадали, що можуть робити виключення із заборони на вʼїзд, "зокрема для польотів, що здійснюються з гуманітарною, медичною або дипломатичною метою".

Передісторія:

РЕКЛАМА: