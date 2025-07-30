Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Стало відомо, як Матвієнко потрапила на конференцію в Женеву попри санкції ЄС

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 30 липня 2025, 18:47
Стало відомо, як Матвієнко потрапила на конференцію в Женеву попри санкції ЄС
Валентина Матвієнко. фото Getty Images

Спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, яка перебуває під санкціями Євросоюзу, змогла потрапити на конференцію у швейцарській Женеві після дозволу на проліт літака з нею від Італії та Франції.

Джерело: Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників, "Європейська правда"

Деталі: За даними онлайн-сервісу відстеження польотів, літак із Матвієнко пролетів над Туреччиною та Середземним морем, а потім через Італію прибув до Женеви в понеділок і вилетів до Москви в середу через повітряний простір Франції та Італії.

Реклама:

Співрозмовники Bloomberg у Римі кажуть, що Італія дозволила літаку з Матвієнко увійти у свій повітряний простір на прохання уряду Швейцарії. Вони додали, що італійський уряд проконсультувався з владою Франції, яка також отримала запит на проліт, перш ніж надати дозвіл.

У Міністерстві закордонних справ Швейцарії на запит Bloomberg нагадали, що можуть робити виключення із заборони на вʼїзд, "зокрема для польотів, що здійснюються з гуманітарною, медичною або дипломатичною метою".

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • Євросоюз заборонив російським літакам входити в свій повітряний простір через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
  • Матвієнко очолила російську делегацію на Всесвітній конференції спікерів парламентів, яку приймала Женева.
  • Реагуючи на це, речник МЗС Георгій Тихий заявив, що місце Матвієнко – "на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях", а її допуск до Женеви "є ганебним і не повинен був відбутися".
  • Під час виступу Матвієнко у Женеві десятки учасників конференції залишили залу на знак протесту.

санкціїРосіяскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У "спецоперації" щодо НАБУ та САП брали участь Єрмак, Кравченко та його товариш-юрист – УП
Сенатор Грем відповів на зверхню заяву Кремля про "імунітет" до санкцій: Трамп змінює правила гри
Трамп анонсував 25% мита для Індії, згадавши її закупки енергоносіїв і зброї у РФ
Окупанти знову вдарили по Сумській обладміністрації, є поранені
відеоУ Женеві делегати з різних країн проігнорували виступ підсанкційної спікерки РФ Матвієнко
Співробітник НАБУ Магамедрасулов, якого затримала СБУ, займався документуванням Міндіча – УП   
Усі новини...
санкції
Сенатор Грем відповів на зверхню заяву Кремля про "імунітет" до санкцій: Трамп змінює правила гри
У Кремлі заявили про "імунітет до санкцій" у відповідь на ультиматум Трампа
Україна запровадила санкції до "тіньового флоту" РФ
Останні новини
20:12
У Городку на Львівщині вирубали сквер у центрі міста: що відбувається
19:57
"Укрнафта" повідомила про сплачені дивіденди: нарощує ринкову долю серед АЗК
19:57
фотоРосіяни вдарили по передмістю Харкова: загинув охоронець, 8 людей поранені – серед них рятувальники
19:49
Сирський наголосив на неухильному дотриманні безпеки на полігонах і в навчальних центрах
19:25
У "спецоперації" щодо НАБУ та САП брали участь Єрмак, Кравченко та його товариш-юрист – УП
19:19
Казахстан і Туреччина планують новий маршрут постачання нафти в обхід РФ
19:05
Сенатор Грем відповів на зверхню заяву Кремля про "імунітет" до санкцій: Трамп змінює правила гри
18:54
На Миколаївщині через російський обстріл пошкоджено газопровід
18:47
Стало відомо, як Матвієнко потрапила на конференцію Женеву попри санкції ЄС
18:26
У Польщі досі розслідують падіння російської ракети біля Бидгоща у грудні 2022 року
Усі новини...
Реклама:
Реклама: