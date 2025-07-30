Стало відомо, як Матвієнко потрапила на конференцію в Женеву попри санкції ЄС
Спікерка Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, яка перебуває під санкціями Євросоюзу, змогла потрапити на конференцію у швейцарській Женеві після дозволу на проліт літака з нею від Італії та Франції.
Джерело: Bloomberg із посиланням на поінформованих співрозмовників, "Європейська правда"
Деталі: За даними онлайн-сервісу відстеження польотів, літак із Матвієнко пролетів над Туреччиною та Середземним морем, а потім через Італію прибув до Женеви в понеділок і вилетів до Москви в середу через повітряний простір Франції та Італії.
Співрозмовники Bloomberg у Римі кажуть, що Італія дозволила літаку з Матвієнко увійти у свій повітряний простір на прохання уряду Швейцарії. Вони додали, що італійський уряд проконсультувався з владою Франції, яка також отримала запит на проліт, перш ніж надати дозвіл.
У Міністерстві закордонних справ Швейцарії на запит Bloomberg нагадали, що можуть робити виключення із заборони на вʼїзд, "зокрема для польотів, що здійснюються з гуманітарною, медичною або дипломатичною метою".
Передісторія:
- Євросоюз заборонив російським літакам входити в свій повітряний простір через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
- Матвієнко очолила російську делегацію на Всесвітній конференції спікерів парламентів, яку приймала Женева.
- Реагуючи на це, речник МЗС Георгій Тихий заявив, що місце Матвієнко – "на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях", а її допуск до Женеви "є ганебним і не повинен був відбутися".
- Під час виступу Матвієнко у Женеві десятки учасників конференції залишили залу на знак протесту.