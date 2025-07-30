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Стало известно, как Матвиенко попала на конференцию в Женеве, несмотря на санкции ЕС

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 30 июля 2025, 18:47
Стало известно, как Матвиенко попала на конференцию в Женеве, несмотря на санкции ЕС
Валентина Матвиенко. фото Getty Images

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, которая находится под санкциями Евросоюза, смогла попасть на конференцию в швейцарской Женеве после разрешения на пролет самолета с ней от Италии и Франции.

Источник: Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников, "Европейская правда"

Детали: По данным онлайн-сервиса отслеживания полетов, самолет с Матвиенко пролетел над Турцией и Средиземным морем, а затем через Италию прибыл в Женеву в понедельник и вылетел в Москву в среду через воздушное пространство Франции и Италии.

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Собеседники Bloomberg в Риме говорят, что Италия разрешила самолету с Матвиенко войти в свое воздушное пространство по просьбе правительства Швейцарии. Они добавили, что итальянское правительство проконсультировалось с властями Франции, которая также получила запрос на пролет, прежде чем дать разрешение.

В Министерстве иностранных дел Швейцарии на запрос Bloomberg напомнили, что могут делать исключения из запрета на въезд, "в частности для полетов, осуществляемых с гуманитарной, медицинской или дипломатической целью".

Предыстория:

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  • Евросоюз запретил российским самолетам входить в свое воздушное пространство через несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
  • Матвиенко возглавила российскую делегацию на Всемирной конференции спикеров парламентов, которую принимала Женева.
  • В ответ на это спикер МИД Георгий Тихий заявил, что место Матвиенко – "на скамье подсудимых, а не на международных конференциях", а ее допуск в Женеву "позорный и не должен был состояться".
  • Во время выступления Матвиенко в Женеве десятки участников конференции покинули зал в знак протеста.

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