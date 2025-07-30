Стало известно, как Матвиенко попала на конференцию в Женеве, несмотря на санкции ЕС

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, которая находится под санкциями Евросоюза, смогла попасть на конференцию в швейцарской Женеве после разрешения на пролет самолета с ней от Италии и Франции.

Источник: Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников, "Европейская правда"

Детали: По данным онлайн-сервиса отслеживания полетов, самолет с Матвиенко пролетел над Турцией и Средиземным морем, а затем через Италию прибыл в Женеву в понедельник и вылетел в Москву в среду через воздушное пространство Франции и Италии.

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Собеседники Bloomberg в Риме говорят, что Италия разрешила самолету с Матвиенко войти в свое воздушное пространство по просьбе правительства Швейцарии. Они добавили, что итальянское правительство проконсультировалось с властями Франции, которая также получила запрос на пролет, прежде чем дать разрешение.

В Министерстве иностранных дел Швейцарии на запрос Bloomberg напомнили, что могут делать исключения из запрета на въезд, "в частности для полетов, осуществляемых с гуманитарной, медицинской или дипломатической целью".

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