Сирський наголосив на неухильному дотриманні безпеки на полігонах і в навчальних центрах
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах і в навчальних центрах та максимальному переведенні навчального процесу під землю.
Джерело: головком у Facebook після щомісячної наради з питань підготовки
Пряма мова: "Окремо наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах. У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів – вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю. Реагувати на сигнали повітряної тривоги і появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво!
Ще раз наголошую: головне – це люди. Їхня навченість, їхня безпека, їхні життя. Чим кращою буде підготовка наших воїнів, тим більш захищеними будуть і вони самі, і вся наша країна".
Деталі: Сирський зазначив, що відповідно до оновленого видання програми БЗВП, тривалість курсу базової загальновійськової підготовки тепер – 51 доба. Додано час на навчання з протидії ударним дронам, з вогневої та інженерної підготовки, виживання в окопних умовах.
Оновлено також програму адаптації та допідготовки військовослужбовців до ведення бойових дій після прибуття з навчальних центрів до військових частин, додав генерал.
Передісторія:
- Війська РФ 29 липня завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. У КСВ повідомили про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців.
- 1 червня росіяни завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ – було відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених.