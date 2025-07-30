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Сирський наголосив на неухильному дотриманні безпеки на полігонах і в навчальних центрах

Валентина РоманенкоСереда, 30 липня 2025, 19:49
Сирський наголосив на неухильному дотриманні безпеки на полігонах і в навчальних центрах
Сирський. фото з Facebook головкома

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах і в навчальних центрах та максимальному переведенні навчального процесу під землю.

Джерело: головком у Facebook після щомісячної наради з питань підготовки

Пряма мова: "Окремо наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах. У зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів – вся Україна. Тому навчальний процес має бути максимально переведений під землю. Реагувати на сигнали повітряної тривоги і появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво!

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Ще раз наголошую: головне – це люди. Їхня навченість, їхня безпека, їхні життя. Чим кращою буде підготовка наших воїнів, тим більш захищеними будуть і вони самі, і вся наша країна".

Деталі: Сирський зазначив, що відповідно до оновленого видання програми БЗВП, тривалість курсу базової загальновійськової підготовки тепер – 51 доба. Додано час на навчання з протидії ударним дронам, з вогневої та інженерної підготовки, виживання в окопних умовах.

Оновлено також програму адаптації та допідготовки військовослужбовців до ведення бойових дій після прибуття з навчальних центрів до військових частин, додав генерал.

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Передісторія:

СирськийЗбройні сили
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