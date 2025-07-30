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Сырский подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности на полигонах и в учебных центрах

Валентина РоманенкоСреда, 30 июля 2025, 19:49
Сырский подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности на полигонах и в учебных центрах
Сырский. Фото из Facebook главнокомандующего

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения требований безопасности на полигонах и в учебных центрах, в том числе – максимально перевести учебный процесс под землю.

Источник: главком в Facebook после ежемесячного совещания по вопросам подготовки

Прямая речь: "Отдельно подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения требований безопасности на полигонах и в учебных центрах. В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов – вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно!

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Еще раз подчеркиваю: главное – это люди. Их обученность, их безопасность, их жизни. Чем лучше будет подготовка наших воинов, тем более защищенными будут и они сами, и вся наша страна".

Детали: Сырский отметил, что в соответствии с обновленным изданием программы БЗВП, продолжительность курса базовой общевойсковой подготовки теперь – 51 сутки. Добавлено время на обучение по противодействию ударным дронам, по огневой и инженерной подготовке, выживанию в окопных условиях.

Обновлена также программа адаптации и доподготовки военнослужащих к ведению боевых действий после прибытия из учебных центров в воинские части, добавил генерал.

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СырскийВооруженные силы
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