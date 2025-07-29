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РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ: троє людей загинули, 18 поранені

Тетяна ОлійникВівторок, 29 липня 2025, 23:13
РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ: троє людей загинули, 18 поранені
Фото ілюстративне - getty images

Війська РФ 29 липня завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ. У відомстві інформують про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців.

Джерело: повідомлення Сухопутних військ ЗСУ

Дослівно: "29 липня, ворог завдав ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

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Попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу. Станом на 21.30 відомо про трьох загиблих та 18 поранених військовослужбовців.  На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога".

Деталі: Там додають, що для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку Збройних Сил України та призначено службове розслідування.

"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності", – запевнили військові.

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Що передувало: 

  • Російські війська 1 червня завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ – відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених.
  • Того ж дня командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію і зазначив, що як командувач не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів.
  • Згодом стало відомо, що Драпатий залишається у війську.
  • Президент Володимир Зеленський 3 червня призначив Михайла Драпатого командувачем обʼєднаних сил й зазначив, що він зосередиться виключно на бойових питаннях.

російсько-українська війнабойові дії
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