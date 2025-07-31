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Сибіга після нічної атаки: Трамп був дуже терплячим з Путіним, намагаючись знайти рішення

Марія Ємець, Анастасія ПроцЧетвер, 31 липня 2025, 09:33
Сибіга після нічної атаки: Трамп був дуже терплячим з Путіним, намагаючись знайти рішення
фото: УП

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після чергової атаки на Київ закликав до максимального тиску на Кремль, заявивши, що Путін свідомо затягує війну, не маючи ані шансу на перемогу, ані наміру зупиняти агресію, а Трамп занадто довго проявляв терпіння.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сибіги у X 

Деталі: Сибіга опублікував фото зруйнованого під’їзду дев’ятиповерхівки у Києві та розповів, що внаслідок нічних ударів є загиблі, деякі люди досі під завалами, є пошкоджені школи та лікарні.

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Напевно вже час обнулити усі часові рамки, які давали Путіну для демонстрації конструктиву. Президент Трамп був дуже щедрим і дуже терплячим з Путіним, намагаючись знайти рішення", – заявив Сибіга. 

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Він продовжив, що Путін явно діє так як діє зі свідомим умислом. 

"Усе ісування цього воєнного злочинця звелося до цієї беззмістовної війни, у якій він не може перемогти, але й не хоче її припиняти… Настав час для максимального тиску на Москву. Пора синхронізувати усі санкційні кроки… і забезпечити мир завдяки силі", – наголосив Андрій Сибіга. 

За останніми даними, внаслідок нічного обстрілу Києва загинули щонайменш шестеро людей, серед них дитина. 

Нагадаємо:

  • Днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп "втрачає терпіння", чекаючи на якісь реальні кроки Москви для припинення війни.  
  • Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.

МЗСТрампПутінросійсько-українська війна
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