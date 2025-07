Сибіга після нічної атаки: Трамп був дуже терплячим з Путіним, намагаючись знайти рішення

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після чергової атаки на Київ закликав до максимального тиску на Кремль, заявивши, що Путін свідомо затягує війну, не маючи ані шансу на перемогу, ані наміру зупиняти агресію, а Трамп занадто довго проявляв терпіння.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сибіги у X

Деталі: Сибіга опублікував фото зруйнованого під’їзду дев’ятиповерхівки у Києві та розповів, що внаслідок нічних ударів є загиблі, деякі люди досі під завалами, є пошкоджені школи та лікарні.

It's a horrible morning in Kyiv. The brutal Russian strikes destroyed entire residential buildings and damaged schools and hospitals. Civilians are injured and killed. There are still people under the rubble.



It is probably time to reduce to zero all of the timeframes that had… pic.twitter.com/BDC8384ygV