Сибіга після нічної атаки: Трамп був дуже терплячим з Путіним, намагаючись знайти рішення

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після чергової атаки на Київ закликав до максимального тиску на Кремль, заявивши, що Путін свідомо затягує війну, не маючи ані шансу на перемогу, ані наміру зупиняти агресію, а Трамп занадто довго проявляв терпіння.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сибіги у X

Деталі: Сибіга опублікував фото зруйнованого під’їзду дев’ятиповерхівки у Києві та розповів, що внаслідок нічних ударів є загиблі, деякі люди досі під завалами, є пошкоджені школи та лікарні.

Реклама:

It's a horrible morning in Kyiv. The brutal Russian strikes destroyed entire residential buildings and damaged schools and hospitals. Civilians are injured and killed. There are still people under the rubble.



It is probably time to reduce to zero all of the timeframes that had… pic.twitter.com/BDC8384ygV — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 31, 2025

Напевно вже час обнулити усі часові рамки, які давали Путіну для демонстрації конструктиву. Президент Трамп був дуже щедрим і дуже терплячим з Путіним, намагаючись знайти рішення", – заявив Сибіга.

РЕКЛАМА:

Він продовжив, що Путін явно діє так як діє зі свідомим умислом.

"Усе ісування цього воєнного злочинця звелося до цієї беззмістовної війни, у якій він не може перемогти, але й не хоче її припиняти… Настав час для максимального тиску на Москву. Пора синхронізувати усі санкційні кроки… і забезпечити мир завдяки силі", – наголосив Андрій Сибіга.

За останніми даними, внаслідок нічного обстрілу Києва загинули щонайменш шестеро людей, серед них дитина.

Нагадаємо: