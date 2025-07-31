Сибига после ночной атаки: Трамп был очень терпеливым с Путиным, пытаясь найти решение

Министр иностранных дел Андрей Сибига после очередной атаки на Киев призвал к максимальному давлению на Кремль, заявив, что Путин сознательно затягивает войну, не имея ни шанса на победу, ни намерения останавливать агрессию, а Трамп слишком долго проявлял терпение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в X

Детали: Сибига опубликовал фото разрушенного подъезда девятиэтажного дома в Киеве и рассказал, что в результате ночных ударов есть погибшие, некоторые люди до сих пор находятся под завалами, повреждены школы и больницы.

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It's a horrible morning in Kyiv. The brutal Russian strikes destroyed entire residential buildings and damaged schools and hospitals. Civilians are injured and killed. There are still people under the rubble.



It is probably time to reduce to zero all of the timeframes that had… pic.twitter.com/BDC8384ygV — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 31, 2025

"Наверное, уже пора обнулить все временные рамки, которые давали Путину для демонстрации конструктива. Президент Трамп был очень щедрым и очень терпеливым с Путиным, пытаясь найти решение", – заявил Сибига.

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Он продолжил, что Путин явно действует так, как действует со сознательным умыслом.

"Все существование этого военного преступника свелось к этой бессмысленной войне, в которой он не может победить, но и не хочет ее прекращать... Настало время для максимального давления на Москву. Пора синхронизировать все санкционные шаги... и обеспечить мир благодаря силе", – подчеркнул Андрей Сибига.

По последним данным, в результате ночного обстрела Киева погибли по меньшей мере шесть человек, среди них ребенок.

Напомним: