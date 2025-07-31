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Сибига после ночной атаки: Трамп был очень терпеливым с Путиным, пытаясь найти решение

Мария Емец, Анастасия ПроцЧетверг, 31 июля 2025, 09:33
Сибига после ночной атаки: Трамп был очень терпеливым с Путиным, пытаясь найти решение
фото: УП

Министр иностранных дел Андрей Сибига после очередной атаки на Киев призвал к максимальному давлению на Кремль, заявив, что Путин сознательно затягивает войну, не имея ни шанса на победу, ни намерения останавливать агрессию, а Трамп слишком долго проявлял терпение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сибиги в X

Детали: Сибига опубликовал фото разрушенного подъезда девятиэтажного дома в Киеве и рассказал, что в результате ночных ударов есть погибшие, некоторые люди до сих пор находятся под завалами, повреждены школы и больницы.

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"Наверное, уже пора обнулить все временные рамки, которые давали Путину для демонстрации конструктива. Президент Трамп был очень щедрым и очень терпеливым с Путиным, пытаясь найти решение", – заявил Сибига.

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Он продолжил, что Путин явно действует так, как действует со сознательным умыслом.

"Все существование этого военного преступника свелось к этой бессмысленной войне, в которой он не может победить, но и не хочет ее прекращать... Настало время для максимального давления на Москву. Пора синхронизировать все санкционные шаги... и обеспечить мир благодаря силе", – подчеркнул Андрей Сибига.

По последним данным, в результате ночного обстрела Киева погибли по меньшей мере шесть человек, среди них ребенок.

Напомним:

  • На днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп "теряет терпение", ожидая каких-то реальных шагов Москвы для прекращения войны.
  • Трамп заявил, что США начнуть вводить пошлины и другие меры против России через 10 дней, если Москва не продемонстрирует прогресс в прекращении войны в Украине.

МИДТрампПутинроссийско-украинская война
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