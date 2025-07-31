Росія атакувала 317-ма дронами та ракетами, у Києві є прямі влучання 5 "Іскандерів-К"

У ніч на 31 липня Росія атакувала Україну 317-ма дронами та ракетами, більшість була спрямована на Київ, ППО знешкодила 291 засіб повітряного нападу, на жаль, є влучання та падіння уламків, які призвели до жертв.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: З 18.00 30 липня противник атакував:

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- 309 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

- 8 крилатими ракетами "Іскандер-К" із Курської обл., РФ.

Основний напрямок удару ворога був спрямований на столицю України.

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За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 291 засіб повітряного нападу противника:

- 288 ударних БпЛА;

- 3 крилаті ракети "Іскандер-К".

Зафіксовано прямі влучання 5 ракет (одна із них у житловий будинок в м.Київ) та 21 ударного БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 19 локаціях, майже всі у столиці.

Повітряні сили висловили співчуття рідним загиблих.

Нагадаємо: За попередніми даними, станом на 9 годину шестеро людей, серед яких мала дитина, загинули внаслідок російського комбінованого удару по столиці уночі 31 липня.