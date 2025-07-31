Россия атаковала 317 дронами и ракетами, в Киеве есть прямые попадания 5 "Искандеров-К"
В ночь на 31 июля Россия атаковала Украину 317 дронами и ракетами, большинство из которых было направлено на Киев. ПВО обезвредила 291 средство воздушного нападения, но, к сожалению, есть попадания и падения обломков, которые привели к жертвам.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: С 18.00 30 июля противник атаковал:
- 309 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений: Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ;
- 8 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Курской обл., РФ.
Основное направление удара врага было направлено на столицу Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 291 средство воздушного нападения противника:
- 288 ударных БПЛА;
- 3 крылатые ракеты "Искандер-К".
Зафиксировано прямые попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в г. Киев) и 21 ударного БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 19 локациях, почти все в столице.
Воздушные силы выразили соболезнования родным погибших.
Напомним: По предварительным данным, по состоянию на 9 часов шесть человек, среди которых маленький ребенок, погибли в результате российского комбинированного удара по столице ночью 31 июля.