Россия атаковала 317 дронами и ракетами, в Киеве есть прямые попадания 5 "Искандеров-К"

В ночь на 31 июля Россия атаковала Украину 317 дронами и ракетами, большинство из которых было направлено на Киев. ПВО обезвредила 291 средство воздушного нападения, но, к сожалению, есть попадания и падения обломков, которые привели к жертвам.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: С 18.00 30 июля противник атаковал:

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- 309 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений: Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ;

- 8 крылатыми ракетами "Искандер-К" из Курской обл., РФ.

Основное направление удара врага было направлено на столицу Украины.

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По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 291 средство воздушного нападения противника:

- 288 ударных БПЛА;

- 3 крылатые ракеты "Искандер-К".

Зафиксировано прямые попадания 5 ракет (одна из них в жилой дом в г. Киев) и 21 ударного БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 19 локациях, почти все в столице.

Воздушные силы выразили соболезнования родным погибших.

Напомним: По предварительным данным, по состоянию на 9 часов шесть человек, среди которых маленький ребенок, погибли в результате российского комбинированного удара по столице ночью 31 июля.