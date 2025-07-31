Дрони СБУ поцілили по заводу радіоелектроніки у Пензі – джерела
Безпілотники Служби безпеки України уразили у російському міста Пенза завод радіоелектроніки, який працює на російський ВПК.
Джерело: співрозмовники "Української правди" в СБУ
Деталі: Прилетіло по АТ "Радіозавод", який входить до складу корпорації "Ростех".
Це підприємство виготовляє автоматичні системи бойового управління для різних родів військ РФ (ППО, артилерії), а також мобільні командні пункти на базі бронетехніки та сучасні засоби зв’язку.
Безпілотники Служби безпеки України уразили у російському міста Пенза завод радіоелектроніки, який працює на російський ВПК. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/Y76v4FUlaI— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 31, 2025
"Під час нальоту дронів СБУ зафіксовано щонайменше 11 вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа. Попередньо уражено новий виробничий комплекс заводу та складські приміщення з комплектуючими", – розповів співрозмовник видання.
Він також додав, що цей завод перебуває під міжнародними санкціями.
Передісторія:
- Раніше російська влада заявила про атаку безпілотників на промислове підприємство в Пензі Пензенської області та транспортно-енергетичну сферу Волгоградської області РФ.