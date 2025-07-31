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Дрони СБУ поцілили по заводу радіоелектроніки у Пензі – джерела

Ірина БалачукЧетвер, 31 липня 2025, 11:38
Дрони СБУ поцілили по заводу радіоелектроніки у Пензі – джерела
Фото з російських Telegram-каналів

Безпілотники Служби безпеки України уразили у російському міста Пенза завод радіоелектроніки, який працює на російський ВПК.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в СБУ

Деталі: Прилетіло по АТ "Радіозавод", який входить до складу корпорації "Ростех".

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Це підприємство виготовляє автоматичні системи бойового управління для різних родів військ РФ (ППО, артилерії), а також мобільні командні пункти на базі бронетехніки та сучасні засоби зв’язку.

"Під час нальоту дронів СБУ зафіксовано щонайменше 11 вибухів, після яких спалахнула масштабна пожежа. Попередньо уражено новий виробничий комплекс заводу та складські приміщення з комплектуючими", – розповів співрозмовник видання.

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Він також додав, що цей завод перебуває під міжнародними санкціями.

Передісторія: 

РосіябезпілотникиСБУ
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