Дроны СБУ поразили завод радиоэлектроники в Пензе – источники

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили завод радиоэлектроники, который работает на российский ВПК, в российском городе Пенза.

Источник: собеседники "Украинской правды" в СБУ

Детали: Попало по АО "Радиозавод", входящему в состав корпорации "Ростех".

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Это предприятие производит автоматические системы боевого управления для различных родов войск РФ (ПВО, артиллерии), а также мобильные командные пункты на базе бронетехники и современные средства связи.

Безпілотники Служби безпеки України уразили у російському міста Пенза завод радіоелектроніки, який працює на російський ВПК. Відео з російських Telegram-каналів pic.twitter.com/Y76v4FUlaI — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 31, 2025

"Во время налета дронов СБУ зафиксировала не менее 11 взрывов, после которых вспыхнул масштабный пожар. Предварительно поражен новый производственный комплекс завода и складские помещения с комплектующими", – рассказал собеседник издания.

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Он также добавил, что этот завод находится под международными санкциями.

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