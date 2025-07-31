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Дроны СБУ поразили завод радиоэлектроники в Пензе – источники

Ирина БалачукЧетверг, 31 июля 2025, 11:38
Дроны СБУ поразили завод радиоэлектроники в Пензе – источники
Фото из российских Telegram-каналов

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили завод радиоэлектроники, который работает на российский ВПК, в российском городе Пенза.

Источник: собеседники "Украинской правды" в СБУ

Детали: Попало по АО "Радиозавод", входящему в состав корпорации "Ростех".

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Это предприятие производит автоматические системы боевого управления для различных родов войск РФ (ПВО, артиллерии), а также мобильные командные пункты на базе бронетехники и современные средства связи.

"Во время налета дронов СБУ зафиксировала не менее 11 взрывов, после которых вспыхнул масштабный пожар. Предварительно поражен новый производственный комплекс завода и складские помещения с комплектующими", – рассказал собеседник издания.

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Он также добавил, что этот завод находится под международными санкциями.

Предыстория:

РосcиябеспилотникиСБУ
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