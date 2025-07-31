Силы обороны юга: Враг не захватил Каменское, в окрестностях есть украинские позиции

Силы обороны юга отрицают информацию об оккупации населенного пункта Каменское Васильевского района Запорожской области российскими войсками.

Источник: Силы обороны юга в Telegram

Детали: В сообщении указано, что информация "на данный момент не соответствует действительности".

Реклама:

По словам военных, ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной. На северной и северо-восточной окраинах поселка есть украинские позиции, на которых находятся бойцы ВСУ. В частности, сейчас (сообщение опубликовано в 12.16) на нескольких из них продолжаются боевые столкновения.

Отмечается, что воины Вооруженных сил Украины продолжают героически держать оборону на этом участке фронта, нанося значительные потери врагу и сдерживая его продвижение.

Что предшествовало: Мониторинговый проект DeepState 31 июля сообщил, что российские войска оккупировали Каменское Запорожской области и Верхнекаменское в Донецкой области.

РЕКЛАМА:

По данным источников УП среди военных на направлении Запорожья, россиян уже фиксировали в следующем селе – Степногорске.

Предыстория: