Силы обороны юга: Враг не захватил Каменское, в окрестностях есть украинские позиции
Силы обороны юга отрицают информацию об оккупации населенного пункта Каменское Васильевского района Запорожской области российскими войсками.
Источник: Силы обороны юга в Telegram
Детали: В сообщении указано, что информация "на данный момент не соответствует действительности".
По словам военных, ситуация на этом направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной. На северной и северо-восточной окраинах поселка есть украинские позиции, на которых находятся бойцы ВСУ. В частности, сейчас (сообщение опубликовано в 12.16) на нескольких из них продолжаются боевые столкновения.
Отмечается, что воины Вооруженных сил Украины продолжают героически держать оборону на этом участке фронта, нанося значительные потери врагу и сдерживая его продвижение.
Что предшествовало: Мониторинговый проект DeepState 31 июля сообщил, что российские войска оккупировали Каменское Запорожской области и Верхнекаменское в Донецкой области.
По данным источников УП среди военных на направлении Запорожья, россиян уже фиксировали в следующем селе – Степногорске.
Предыстория:
- Российская армия начала наступать в районе Каменского Запорожской области в середине июня 2025 года. Это наступление необходимо россиянам, чтобы отодвинуть Силы обороны подальше от оккупированной Васильевки, где потенциально, из-за наличия застройки и подвалов, можно удерживать личный состав, а также – в будущем приблизиться к Запорожью.
- Как рассказывают УП собеседники среди военных на Запорожском направлении, наступление россиян на Каменском и выход в Запорожскую область со стороны Донецкой области – район села Темировка – является признаком развертывания летнего наступления россиян на Запорожском направлении.