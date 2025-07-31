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До МЗС Литви викликали представника РФ через обстріл Києва

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Четвер, 31 липня 2025, 17:56
До МЗС Литви викликали представника РФ через обстріл Києва

До Міністерства закордонних справ Литви у четвер, 31 липня, викликали тимчасового повіреного у справах РФ через масовані удари по низці українських міст, зокрема Києву.

Джерело: заява МЗС Литви, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначено, представнику РФ вручили ноту протесту через удари по Києву, Запоріжжю, Дніпру, Сумах, Харкову, Херсону та інших регіонах України, внаслідок яких загинули десятки і були поранені сотні мирних жителів.

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У ноті підкреслено, що військові дії РФ проти цивільного населення України та систематичне жорстоке поводження з військовополоненими є неприйнятними і незаконними.

У Литві пообіцяли й надалі докладати всіх зусиль, щоб винні в цих та інших воєнних злочинах були притягнуті до кримінальної відповідальності.

Як відомо, у ніч проти 31 липня Росія вдарила по регіонах України. Внаслідок удару у Києві зруйнований під’їзд житлового будинку, вже відомо про 11 загиблих і 135 постраждалих.

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Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав посилювати тиск на Росію та її партнерів на тлі смертоносного удару по українській столиці.

Російську атаку також засудили міністерка закордонних справ головуючої в ОБСЄ Фінляндії Еліна Валтонен та її естонський колега Маргус Тсахкна.

Литваросійсько-українська війнаРосіяКиїв
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